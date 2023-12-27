Гороскоп для Овна на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

В преддверии 2024 года представители всех знаков зодиака задаются вопросом, что сулит для них зеленый деревянный дракон. Кого-то ждут испытания в любви, кого-то финансовый подъем, а кого-то неожиданные сюрпризы. «Известия» публикуют гороскоп для Овна на 2024 год.

Любовный гороскоп для Овна на 2024 год

Наступающий 2024-й год для Овна будет ярким и насыщенным в сфере романтических отношений. Велик шанс встретить настоящую любовь, поэтому астрологи не рекомендуют представителям огненного знака размениваться на мимолетные интрижки.

А тем Овнам, кто уже состоит в отношениях, нужно быть внимательными, бережными и нежными ко второй половинке. Лучше иногда уступить партнеру, наступив на горло желанию доминировать.

Брак, заключенный в 2024 году, для Овна обещает быть прочным и долговременным.

Финансовый гороскоп для Овна на 2024 год

Отношения с финансами для Овна в год Дракона обещают складываться благоприятным образом, доходы и сбережения будут множиться.

Однако звезды предостерегают представителей этого знака от рисков — год будет неблагоприятным для крупных инвестиций или финансовых обязательств. С ипотекой или кредитом лучше подождать, а средства хранить на надежных депозитах.

Гороскоп по здоровью для Овна на 2024 год

Как и всегда, наиболее уязвимым местом для темпераментных Овнов остается нервная система и патологии, которые могут из-за этого развиться. Иногда лучше замедлиться и проявить заботу о себе, а также принять профилактические меры по укреплению здоровья — записаться на массаж или в спортзал, пройти вакцинацию, есть больше фруктов и овощей.

Ранее «Известия» рассказали, какое значение имеет покровитель 2024 года — зеленый деревянный дракон и какие изменения он может принести миру.