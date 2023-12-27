Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал улучшение условий труда педагогов в РФ важнейшим вопросом
Общество
Умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов
Мир
В Киеве предупредили о задержках пенсий и зарплат госслужащим без помощи Запада
Армия
Сальдо назвал напряженной ситуацию в Херсонской области
Мир
В Венгрии заявили об угрозе интересам фермеров ЕС при вступлении Украины в союз
Общество
Пушилин предрек уменьшение обстрелов по двум районам Донецка после взятия Марьинки
Мир
NYT призвала Украину согласиться на переговоры на условиях РФ
Мир
В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину
Мир
СМИ сообщили о планах Блинкена посетить страны Ближнего Востока
Общество
Стотысячный гость посетил экскурсию «Больше, чем путешествие» выставки «Россия»
Общество
В России начались испытания высокоэффективного газотурбинного двигателя
Мир
Десятки протестующих собрались у Белградского университета
Мир
Во Франции указали на уязвимость переданных Украине гаубиц Caesar
Общество
В Омской области из-за непогоды закрыли федеральные трассы

Гороскоп для Овна на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Астрологи составили гороскоп для Овнов на 2024 год
0
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии 2024 года представители всех знаков зодиака задаются вопросом, что сулит для них зеленый деревянный дракон. Кого-то ждут испытания в любви, кого-то финансовый подъем, а кого-то неожиданные сюрпризы. «Известия» публикуют гороскоп для Овна на 2024 год.

Любовный гороскоп для Овна на 2024 год

Наступающий 2024-й год для Овна будет ярким и насыщенным в сфере романтических отношений. Велик шанс встретить настоящую любовь, поэтому астрологи не рекомендуют представителям огненного знака размениваться на мимолетные интрижки.

А тем Овнам, кто уже состоит в отношениях, нужно быть внимательными, бережными и нежными ко второй половинке. Лучше иногда уступить партнеру, наступив на горло желанию доминировать.

Високосный 2024 год: почему его боятся
Из-за чего каждые четыре года в году появляется дополнительный день

Брак, заключенный в 2024 году, для Овна обещает быть прочным и долговременным.

Финансовый гороскоп для Овна на 2024 год

Отношения с финансами для Овна в год Дракона обещают складываться благоприятным образом, доходы и сбережения будут множиться.

Однако звезды предостерегают представителей этого знака от рисков — год будет неблагоприятным для крупных инвестиций или финансовых обязательств. С ипотекой или кредитом лучше подождать, а средства хранить на надежных депозитах.

Гороскоп по здоровью для Овна на 2024 год

Как и всегда, наиболее уязвимым местом для темпераментных Овнов остается нервная система и патологии, которые могут из-за этого развиться. Иногда лучше замедлиться и проявить заботу о себе, а также принять профилактические меры по укреплению здоровья — записаться на массаж или в спортзал, пройти вакцинацию, есть больше фруктов и овощей.

Ранее «Известия» рассказали, какое значение имеет покровитель 2024 года — зеленый деревянный дракон и какие изменения он может принести миру.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023