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В Кремле оценили встречу Алиева и Пашиняна на саммите в Петербурге

Песков: РФ готова помогать Алиеву и Пашиняну завершить работу над мирным договором
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге является возможностью поддержать диалог двух лидеров, ведущих подготовку мирного договора. Об этом 26 декабря заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В том числе это и возможность поддержать общение лидеров двух государств, которым еще предстоит закончить работу над мирным договором. И это очень важно», — сказал он в беседе с корреспондентом в кулуарах саммита.

Песков напомнил, что в последнее время обе стороны неоднократно демонстрировали свою готовность к данным усилиям. По его словам, Россия также готова в этом помогать, но не навязывает свое посредничество.

Для Москвы очень важно, чтобы два ее партнера как можно скорее заключили мирный договор, пояснил официальный представитель Кремля. Это связано в том числе с тем, что РФ заинтересована в атмосфере мира и стабильности на Кавказе, отметил Песков.

Встреча Пашиняна и Алиева ранее в этот день стала для них первой после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.

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В этот же день спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, и заключение мирного соглашения между странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы данного соглашения.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. В этот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

7 декабря Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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