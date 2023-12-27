Без лишних «корочек»: снегоходами разрешили управлять по мотоправам
Вступили в силу поправки в законодательство, значительно упрощающие требования, предъявляемые к водителям снегоходов и квадроциклов. Теперь для управления этой техникой уже не потребуются специальные права тракториста-машиниста. В каких случаях для езды на снегоходах и квадроциклах будет достаточно «мотоциклетных» водительских удостоверений, а при каких условиях на них смогут ездить обладатели «автомобильных» категорий прав, выясняли «Известия».
С мотоцикла на снегоход
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам, изменяются требования к водительским удостоверениям, необходимым для управления снегоходами и квадроциклами.
«Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории А или подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории АI», — гласит теперь закон «О безопасности дорожного движения».
Согласно действующему законодательству, под указанную категорию подпадают «автомототранспортые средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 км/ч». Таким образом, c 25 декабря 2023 года обладали прав категории А (мотоциклы) или B1 (трициклы и квадроциклы) могут без каких-либо ограничений управлять соответствующими видами снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов. Прежде для езды на этой технике им, согласно п. 4 «Правил допуска к управлению самоходными машинами», необходимо было сдавать экзамены в Гостехнадзоре и получать специальное водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1.
Только на прокат
Поправки дают определенные послабления в отношении управления самоходной техникой категории АI и для обладателей любых «автомобильных» прав: B (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Но с одним условием: эту технику они должны взять напрокат.
«Право на управление самоходными машинами категории АI подтверждается также водительскими удостоверениями на право управления транспортными средствами категории B, C и D в случае использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора <...>, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной техникой и обеспечению ее безопасной эксплуатации», — говорится в принятых изменениях к закону «О самоходных машинах и других видах техники».
Выйти из серой зоны
С инициативой упростить туристам процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами представители туриндустрии выступали еще летом прошлого года на совещании кабинета министров по развитию туризма. По его итогам премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть такую возможность.
— Для организации туров, где каждый путешественник за рулем экстремальной техники всегда под контролем инструктора, это отличное подспорье. Мы получили полную свободу передвижений и теперь сможем расширить географию экспедиций, сможем законно использовать дороги общего пользования вместе с нашими туристами, не имеющими удостоверения тракториста-машиниста. Большинство наших маршрутов проходят вдали от асфальтовых дорог, но иногда возникает необходимость проехать часть пути или связку между горными дорогами в обычном потоке. В таких случаях закон сильно облегчит жизнь как нам, организаторам, так и путешественникам, — рассказал «Известиям» руководитель клуба экстрим-путешествий RomancevoTEAM Сергей Мамаев.
Вместе с тем он отмечает, что наличие водительских прав не гарантирует способность управлять такой сложной техникой, как квадроцикл или багги. По словам эксперта, управление внедорожной техникой заметно отличается от мотоцикла и автомобиля и требует приобретения отдельных навыков и опыта.
— С принятием нового закона любой человек, даже если он впервые за рулем квадроцикла, может сразу отправляться в обычный автомобильный поток, что, безусловно, создаст дополнительные аварийные ситуации и добавит нервозности для всех водителей, — полагает Сергей Мамаев.
С ним согласен мотоэксперт, инструктор, выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute Роман Ситников. По его словам, значительная часть турфирм, предлагающих специализированные «снегоходно-квадоциклетные» поездки, и компаний по прокату такой техники работала «всерую», закрывая глаза на то, что у клиентов нет соответствующих водительских удостоверений. Принятые поправки позволяют им легально предоставлять обладателям «автомобильных» прав снегоходы и квадроциклы напрокат, уверен он.
— Это решение придаст мощный импульс развитию данного вида бизнеса. «Автомобильные» права есть у многих, обладателей удостоверений тракториста-машиниста гораздо меньше. Для многих людей, которые хотели бы прокатиться в седле снегохода или квадроцикла в рамках организованной группы, это становилось преградой. Либо всё равно садились на такую технику на свой страх и риск. Теперь этого барьера нет, — заявил «Известиям» мотоэксперт.
Инструктаж инструктажу рознь
Требование закона об обязательном инструктаже людей, которые берут такую технику в аренду, Роман Ситников называет крайне важным условием. При этом он считает, что необходимо также разработать и принять единые обязательные для всех стандарты такого инструктажа.
— Примеры таких программ и инструктажей есть, они давно работают в ряде стран мира. Фактически это уже готовые решения, которые доказали свою эффективность. Их надо просто адаптировать под наши условия, — отметил выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров. По его словам, обычный инструктаж и даже ознакомительная поездка на снегоходе и квадроцикле не могут на 100% гарантировать безопасность человека, который впервые управляет такой техникой.
— Простого «это газ, это тормоз» недостаточно: принципы управления квадроциклом или снегоходом кардинально отличаются от автомобильных. Они ближе к мотоциклетным, хотя и здесь есть свои особенности. Кроме того, поездки на такой технике происходят по пересеченной местности. В случае падения есть большой риск удариться о дерево, вылететь из седла или оказаться прижатым к земле снегоходом или квадроциклом, — рассказал он «Известиям».
Он согласен с необходимостью разработки и принятия единых стандартов инструктажа, обязательного пред поездкой на самоходной технике, взятой в аренду. Но одновременно с этим возможность управлять ей должна распространяться только на организованные группы или на поездки только по специальным маршрутам, проложенным для лиц с «автомобильными» правами.
— Полагаю, что принцип «мы вам всё рассказали и показали, езжайте куда хотите», который, к сожалению, встречается и сейчас в отношении проката снегоходов и квадроциклов, совершенно недопустим, — уверен главный редактор журнала «Мото».
Похожей точки зрения придерживаются и в контролирующих органах. По мнению замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области Алексея Колеченока, управление самоходной техникой требует определенных навыков и умений. В противном случае такая поездка может закончиться печально, отмечает он. Представитель Гостехнадзора отметил, что в принятых изменениях в законодательство предусмотрена возможность установления правительством РФ правил заключения и исполнения договоров аренды самоходной техники, в том числе касающихся правил проведения инструктажа, а также маршрутов для поездок на прокатных снегоходах и квадроциклах.
Квадроциклы набирают обороты
Возможность управлять определенными видами снегоходов и квадроциклов при наличии «мотоциклетных» прав позволит заметно увеличить продажи этой техники, считает Иван Владимиров.
— Значительная часть техники, подпадающей под категорию АI, выпускается в нашей стране. Это будет хорошей поддержкой отечественным производителям снегоходов и квадроциклов, — считает он.
На фоне общего числа водителей количество обладателей «мотоциклетных» прав относительно невелико, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Так, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году водительские удостоверения категории А получили 59 504 человека, в то время как обладателями прав категории B стало около 1,1 млн человек.
— Даже в ближайшем Подмосковье, не говоря уже о более отдаленных регионах, можно встретить большое количество людей, катающихся по полям и лесам на снегоходах и квадроциклах. Сомневаюсь, что у каждого из них есть «мотоциклетные» или специальные водительские удостоверения для управления такой техникой, — считает он.