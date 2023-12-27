Без лишних «корочек»: снегоходами разрешили управлять по мотоправам

Вступили в силу поправки в законодательство, значительно упрощающие требования, предъявляемые к водителям снегоходов и квадроциклов. Теперь для управления этой техникой уже не потребуются специальные права тракториста-машиниста. В каких случаях для езды на снегоходах и квадроциклах будет достаточно «мотоциклетных» водительских удостоверений, а при каких условиях на них смогут ездить обладатели «автомобильных» категорий прав, выясняли «Известия».

С мотоцикла на снегоход

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники» . Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам, изменяются требования к водительским удостоверениям, необходимым для управления снегоходами и квадроциклами.

«Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории А или подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории АI», — гласит теперь закон «О безопасности дорожного движения».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласно действующему законодательству, под указанную категорию подпадают «автомототранспортые средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 км/ч». Таким образом, c 25 декабря 2023 года обладали прав категории А (мотоциклы) или B1 (трициклы и квадроциклы) могут без каких-либо ограничений управлять соответствующими видами снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов . Прежде для езды на этой технике им, согласно п. 4 «Правил допуска к управлению самоходными машинами», необходимо было сдавать экзамены в Гостехнадзоре и получать специальное водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1.

Только на прокат

Поправки дают определенные послабления в отношении управления самоходной техникой категории АI и для обладателей любых «автомобильных» прав: B (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Но с одним условием: эту технику они должны взять напрокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Право на управление самоходными машинами категории АI подтверждается также водительскими удостоверениями на право управления транспортными средствами категории B, C и D в случае использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора <...>, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной техникой и обеспечению ее безопасной эксплуатации», — говорится в принятых изменениях к закону «О самоходных машинах и других видах техники».

Выйти из серой зоны

С инициативой упростить туристам процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами представители туриндустрии выступали еще летом прошлого года на совещании кабинета министров по развитию туризма. По его итогам премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть такую возможность.

— Для организации туров, где каждый путешественник за рулем экстремальной техники всегда под контролем инструктора, это отличное подспорье. Мы получили полную свободу передвижений и теперь сможем расширить географию экспедиций, сможем законно использовать дороги общего пользования вместе с нашими туристами, не имеющими удостоверения тракториста-машиниста. Большинство наших маршрутов проходят вдали от асфальтовых дорог, но иногда возникает необходимость проехать часть пути или связку между горными дорогами в обычном потоке. В таких случаях закон сильно облегчит жизнь как нам, организаторам, так и путешественникам, — рассказал «Известиям» руководитель клуба экстрим-путешествий RomancevoTEAM Сергей Мамаев.

Вместе с тем он отмечает, что наличие водительских прав не гарантирует способность управлять такой сложной техникой, как квадроцикл или багги. По словам эксперта, управление внедорожной техникой заметно отличается от мотоцикла и автомобиля и требует приобретения отдельных навыков и опыта.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— С принятием нового закона любой человек, даже если он впервые за рулем квадроцикла, может сразу отправляться в обычный автомобильный поток, что, безусловно, создаст дополнительные аварийные ситуации и добавит нервозности для всех водителей, — полагает Сергей Мамаев.

С ним согласен мотоэксперт, инструктор, выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute Роман Ситников. По его словам, значительная часть турфирм, предлагающих специализированные «снегоходно-квадоциклетные» поездки, и компаний по прокату такой техники работала «всерую», закрывая глаза на то, что у клиентов нет соответствующих водительских удостоверений. Принятые поправки позволяют им легально предоставлять обладателям «автомобильных» прав снегоходы и квадроциклы напрокат, уверен он.

— Это решение придаст мощный импульс развитию данного вида бизнеса. «Автомобильные» права есть у многих, обладателей удостоверений тракториста-машиниста гораздо меньше. Для многих людей, которые хотели бы прокатиться в седле снегохода или квадроцикла в рамках организованной группы, это становилось преградой. Либо всё равно садились на такую технику на свой страх и риск. Теперь этого барьера нет, — заявил «Известиям» мотоэксперт.

Инструктаж инструктажу рознь

Требование закона об обязательном инструктаже людей, которые берут такую технику в аренду, Роман Ситников называет крайне важным условием. При этом он считает, что необходимо также разработать и принять единые обязательные для всех стандарты такого инструктажа.

— Примеры таких программ и инструктажей есть, они давно работают в ряде стран мира. Фактически это уже готовые решения, которые доказали свою эффективность. Их надо просто адаптировать под наши условия, — отметил выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute.

Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров. По его словам, обычный инструктаж и даже ознакомительная поездка на снегоходе и квадроцикле не могут на 100% гарантировать безопасность человека, который впервые управляет такой техникой.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Простого «это газ, это тормоз» недостаточно: принципы управления квадроциклом или снегоходом кардинально отличаются от автомобильных. Они ближе к мотоциклетным, хотя и здесь есть свои особенности. Кроме того, поездки на такой технике происходят по пересеченной местности. В случае падения есть большой риск удариться о дерево, вылететь из седла или оказаться прижатым к земле снегоходом или квадроциклом, — рассказал он «Известиям».

Он согласен с необходимостью разработки и принятия единых стандартов инструктажа, обязательного пред поездкой на самоходной технике, взятой в аренду. Но одновременно с этим возможность управлять ей должна распространяться только на организованные группы или на поездки только по специальным маршрутам, проложенным для лиц с «автомобильными» правами.

— Полагаю, что принцип «мы вам всё рассказали и показали, езжайте куда хотите», который, к сожалению, встречается и сейчас в отношении проката снегоходов и квадроциклов, совершенно недопустим, — уверен главный редактор журнала «Мото».

Похожей точки зрения придерживаются и в контролирующих органах. По мнению замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области Алексея Колеченока, управление самоходной техникой требует определенных навыков и умений. В противном случае такая поездка может закончиться печально, отмечает он. Представитель Гостехнадзора отметил, что в принятых изменениях в законодательство предусмотрена возможность установления правительством РФ правил заключения и исполнения договоров аренды самоходной техники, в том числе касающихся правил проведения инструктажа, а также маршрутов для поездок на прокатных снегоходах и квадроциклах.

Квадроциклы набирают обороты

Возможность управлять определенными видами снегоходов и квадроциклов при наличии «мотоциклетных» прав позволит заметно увеличить продажи этой техники, считает Иван Владимиров.

— Значительная часть техники, подпадающей под категорию АI, выпускается в нашей стране. Это будет хорошей поддержкой отечественным производителям снегоходов и квадроциклов, — считает он.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На фоне общего числа водителей количество обладателей «мотоциклетных» прав относительно невелико, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Так, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году водительские удостоверения категории А получили 59 504 человека, в то время как обладателями прав категории B стало около 1,1 млн человек.

— Даже в ближайшем Подмосковье, не говоря уже о более отдаленных регионах, можно встретить большое количество людей, катающихся по полям и лесам на снегоходах и квадроциклах. Сомневаюсь, что у каждого из них есть «мотоциклетные» или специальные водительские удостоверения для управления такой техникой, — считает он.