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В Башкирии туристы с детьми попали в снежную ловушку

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Группа туристов с детьми попала в снежную ловушку, отправившись на квадроциклах к урочищу Гоголевские пруды. Людей пришлось спасать, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям 20 ноября.

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«На данный момент спасатели Госкомитета республики по ЧС уже эвакуировали двух человек, доставив их на базу отдыха, и вновь выехали к месту происшествия для оказания помощи оставшимся там людям и эвакуации техники», — сообщили в ведомстве.

Один из участников группы, в которой насчитывалось семь взрослых и пятеро детей, рассказал, что группа выехала с базы «Бухта Кила» на квадроциклах по известному им маршруту: ездили туда неоднократно.

«Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело. Несколько квадроциклов у нас вышли из строя. Часть группы мы смогли отправить на базу на целых квадриках», — пояснил участник заезда.

Ранее, 23 сентября, группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов.

В августе спасатели МЧС на Камчатке эвакуировали две группы туристов с местных гор, всего помощь потребовалась пятерым скалолазам. С помощью страховки и альпинистского снаряжения спасатели спустили всех с сопки и уже внизу провели профилактическую беседу.

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