Постой, снегоход: в России ужесточат контроль за внедорожными ТС

В России могут ужесточить контроль за эксплуатацией снегоходов, квадроциклов, болотоходов и других видов внедорожной техники — с такой инициативой выступил Минсельхоз. В ведомстве подготовили перечень неисправностей, при которых подобные транспортные средства запретят эксплуатировать . В перспективах и эффективности инициативы разбирались «Известия».

Ужесточение контроля

Сегодня, по данным Министерства сельского хозяйства, на учете в России стоят 250 тыс. единиц «внедорожных автомототранспортных средств» (10% от числа всех самоходных ТС в стране).

В Минсельхозе разработали проект постановления правительства с перечнем неисправностей и условий, при которых Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию транспортных средств, включая и сельхозтехнику. Среди них поломки рулевой и выхлопной систем, неработающие фары, стоп-сигналы и отсутствие номерного знака.

Постой, снегоход Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Согласно проекту, машины нельзя будет эксплуатировать при неисправностях тормозов либо при люфте рулевого управления — для тракторов и сельхозмашин более 25 градусов, а снегоходов и снегоболотоходов — более 15 градусов. Кроме того, запрет будет применяться, в случае если при нажатии на педаль или ручку тормоза не загораются стоп-сигналы, неисправен звуковой сигнал или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе.

Как объяснили в Минсельхозе, правовые последствия нарушений будут зависеть от регионов. Субъектам федерации предложат разработать собственную процедуру до 1 сентября 2022 года — именно тогда по плану перечень и вступит в силу.

«Квадроциклы перестали быть экзотикой»

Сейчас в России разрабатывается новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), говорит в беседе с «Известиями» юрист Венера Шайдуллина. Предыдущий был принят в 2002 году, и за 20 лет многое изменилось.

— В 2002 году те же снегоходы и квадроциклы были пусть и не экзотикой, но достаточно редкой техникой. Сейчас же эта техника достаточно распространена, — объясняет юрист. — В связи с увеличением их количества возросло и число происшествий. Многие владельцы не торопятся регистрировать машины, поскольку в таком случае им будет необходимо сдавать экзамен и получать свидетельство тракториста-машиниста соответствующей категории, а также регулярно проходить техосмотр.

Регистрацию и надзор за эксплуатацией самоходной техники осуществляет Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).

— В настоящее время Минсельхоз (которому и подчиняется Гостехнадзор) разрабатывает перечень неисправностей, при наличии которых эксплуатация снегоходов, болотоходов, квадроциклов и подобной техники будет запрещена. Лицо, управляющее техникой, будет отстранено от управления, а техника может быть отправлена на штрафстоянку , — говорит Шайдуллина.

По ее словам, решение об отстранении от управления будет принимать инспектор Гостехнадзора. Однако отправлять технику на штрафстоянку он будет только в сотрудничестве с инспекторами ГИБДД или полицейскими.

Сегодня же в КоАП РФ существует только статья 9.3, которая регламентирует наказание для нерадивых «трактористов». По мнению юриста, эта статья давно устарела, поскольку максимальный штраф, грозящий таким водителям, составляет всего 1 тыс. рублей. А за пьяную езду или управление техникой, не прошедшей техосмотр, их могут только лишить прав на срок до полугода.

«Привести к нормативной константе»

По мнению юриста «Европейской юридической службы» Павла Корытова, новость о том, что Минсельхоз определился со списком поломок и неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать самоходные машины и иные виды техники, говорит о том, что «вольнице водителей-экстремалов приходит конец».

— Власти решили не дожидаться скандальных случаев со скоростной и опасной техникой и привести всё к нормативной константе, — отмечает собеседник «Известий».

Такой же позиции придерживается и эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов, который считает, что проект «должен добавить порядка во владении самоходной техникой, которую многие даже не ставят на учет». Новый формат контроля должен вывести технику из тени.

— Под контроль подпадут тормоза, рулевое управление, фонари, звуковой сигнал, выхлопная система и уровень вредных веществ. Ответственным за проверку ведомство назначит Гостехнадзор, в котором сейчас регистрируют всю подобную технику. Он сможет запрещать эксплуатацию средств, правда, как именно, ведомство оставит на усмотрение региональных властей. Но не исключено, что неисправный снегоход могут опечатать, как обычную машину, и отправить на штрафстоянку, — говорит Власов.

В то же время, добавляет он, с пособ осуществления контрольных функций пока не вполне понятен: трудно представить, как «группа проверки» остановит кого-то в поле или на лесной опушке.

— Также непонятно, не превратится ли такой контроль в формальность с поводом для взятки. Сейчас принудительная инспекция «в полях» выглядит как повод для дальнейшего разбирательства в ее законности для многих владельцев, — отмечает эксперт.