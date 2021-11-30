Минсельхоз предложил усилить контроль за квадроциклами и снегоходами

Минсельхоз России подготовил список неполадок, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать использование снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Об этом 30 ноября сообщил «Коммерсантъ».

В частности, запрет смогут вводить при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии регистрационных номеров.

Власти на местах выработают правовые последствия запрета для владельцев техники. Собственная процедура должна быть разработана в срок до 1 сентября 2022 года. Именно к этому сроку новые требования вступят в силу.

Так, в Московской области допускают опечатку внедорожной техники, установку блокираторов и эвакуацию.

В настоящее время разработанный Минсельхозом проект находится на рассмотрении в подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы. Всего на учете в России стоит 250 тыс. единиц «внедорожных автомототранспортных средств».

Разработка нового перечня неполадок предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», вступающем в силу в июле 2022 года. Изначально его разрабатывали для сельхозтехники, но он коснется и владельцев внедорожной техники.

Весной Россия и ряд европейских государств предложили пересмотреть Конвенции о дорожном движении, чтобы допустить на дороги беспилотные транспортные средства. Как отметили эксперты, беспилотники «буксуют» из-за отсутствия законодательной базы.