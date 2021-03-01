Отпусти баранку: беспилотные автомобили требуют новых законов

Россия и ряд европейских государств предлагают пересмотреть Конвенции о дорожном движении, чтобы допустить на дороги беспилотные транспортные средства. Готова ли к этому инфраструктура и смогут ли беспилотники пережить российский снегопад, разбирались «Известия».

Точность определения

Россия и ряд других государств в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН инициировали пересмотр венской Конвенции о дорожном движении 1968 года.

«В конвенции, которая ратифицирована 91 государством, сказано, что автомобиль — транспортное средство с четырьмя колесами, двигателем внутреннего сгорания и живым человеком за рулем. Вот этот главный тезис нужно будет изменить, то есть нужно написать, что транспортное средство необязательно должно иметь за рулем человека », — пояснил «Известиям» пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

Снежные отношения

Свои беспилотники уже тестирует на улицах Москвы «Яндекс», а с недавних пор к нему присоединился и «Сбер». Разработчики уверяют, что внимание искусственного интеллекта беспилотного автомобиля всегда сконцентрировано на дороге. В «Яндексе» и «Сбере» говорят о всепогодности лидаров и радаров в сочетании с камерами, но испытания серьезным снегопадом беспилотники пока не проходили.

Отпусти баранку Беспилотный автомобиль «Сбера» во время испытаний в Москве Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Сбера»

«Если техническое зрение беспилотного автомобиля ограничивается погодными условиями — липким снегом и т.п., то беспилотный автомобиль на дороги общего пользования не допускается. Поэтому сейчас испытания в пургу не проводятся », — уточнил Ярослав Федосеев.

Зимой разметка видна не всегда и не везде, появляются сугробы, сужающие проезжую часть. Передвигающиеся по российским дорогам беспилотные автомобили не получают данные от ГЛОНАСС или GPS. Они ориентируются, используя высокоточные карты и собственное «зрение» — камеры, лидары, радары.

«Высокоточные карты включают в себя структуру дороги с детальной информацией о полосах, разметке, знаках и других объектах дорожной инфраструктуры, а также трехмерный слепок того, что находится вдоль дороги. Чтобы получить такой слепок, достаточно проехать по дороге с включенным лидаром и отсканировать пространство вокруг », — рассказала «Известиям» представитель пресс-службы беспилотных автомобилей «Яндекса» Юлия Швейко.

Без разметки и светофоров

Благодаря тому, что беспилотный автомобиль знает, на каком расстоянии от разных объектов находится, он сможет продолжить движение в своей полосе, даже если разметку заметет снегом.

«Как быть в ситуациях, когда для продолжения движения необходимо отступить от формального выполнения требований ПДД, например объезда препятствия через сплошную, если нет иных вариантов?» — задается вопросом участник рабочей группы по ТР ТС 018/2011 при общественном совете Росаккредитации Григорий Шухман.

Беспилотник попадает в сложную ситуацию один раз, уверен руководитель департамента разработки беспилотных ТС Cognitive Pilot Юрий Минкин.

Отпусти баранку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

« Один раз нейронную сеть обучили, и дальше все беспилотники будут знать, как быть в подобных случаях. Необходимо набрать критическую массу таких ситуаций. Например, автомобиль едет и видит, что вот здесь должен стоять светофор. А его нет. Тогда автомобиль сообщает о ситуации в единый центр. Если три автомобиля сообщают о таком, это сигнал о том, что карту нужно проверить. Такая технология будет использоваться в будущем для обновления карт», — рассказал Минкин.

По словам эксперта, обучить беспилотники преодолевать снежные наносы с ходу или враскачку — тоже не проблема. Написание базового алгоритма займет две-три недели, далее останется адаптировать его к разным типам машин.

Автор цитаты Интересный способ ориентации беспилотников зимой придумали в Массачусетском технологическом институте. Датчику GPS, который определяет общее положение машины, помогает почвопроникающий георадар (LGPR). Он излучает электромагнитные волны вниз и составляет карту для по находящимся под землей объектам, например корням и камням.

Три года без потерпевших

Беспилотники «буксуют» не из-за снега, а из-за отсутствия законодательной базы. Сейчас, например, в случае ДТП с человеческими жертвами, случившегося из-за использования автопилота, его разработчик полностью несет всю ответственность. Это предусмотрено постановлением правительства № 1415 от 26 ноября 2018 года. Под ответственностью понимается не уголовное наказание, а выплата страховки в размере 1 млн рублей.

« Данный эксперимент будет проходить до марта 2021 года. В дальнейшем необходима более детальная проработка данного законодательства », — прокомментировал Ярослав Федосеев. По его словам, Минтранс работает над правовым урегулированием данного вопроса, но пока все находится в подвешенном состоянии. Не готова и дорожная инфраструктура.

«Ё-мобиль» и смена приоритетов

Под вопросом и коммерческое использование беспилотников: ни в одной стране мира они пока не зарекомендовали себя с точки зрения экономической эффективности. Научить робомобиль хорошо ориентироваться в пространстве — это очень дорого.

«Стоимость лидара с коротким расстоянием, 30–40 м, начинается от $10 тыс. А полный обвес с лидарами и вычислительными блоками может доходить от $200 тыс. до $500 тыс.», — рассказал «Известиям» Юрий Минкин. Возможно, робомобили не будут иметь успеха на дорогах общего пользования, но у них есть другие перспективные сферы применения.

« Мы склоняемся к тому, что беспилотные технологии будут в первую очередь коммерциализироваться на закрытых складских территориях или, скажем, на уборке территорий, как техника для ЖКХ », — проанализировал ситуацию Ярослав Федосеев.

Есть и другие направления, где технологии автоматизированного управления транспортными средствами могут найти экономически оправданное применение. Так, Cognitive Pilot, совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies, приоритетное внимание уделяет именно разработке беспилотных систем управления сельхозтехникой и рельсовым транспортом.