К вам приедет такси без водителя: кто и зачем продвигает беспилотники
Еще недавно «Яндекс» обещал вывести на российские дороги сотню беспилотных автомобилей, что уже выглядело фантастикой. Теперь представители компании обещают уже тысячу таких машин в течение полутора-двух лет. Что кроется за этими громкими заявлениями, и чем грозит автомобилистам нашествие четырехколесных роботов. «Известия» поговорили с экспертами и попытались разобраться, когда к нам приедет такси без водителя.
Низкий старт
В Индексе готовности стран к использованию автономного транспорта — его второй год составляет аудиторская компания KPMG — Россия находится в самом конце. В 2018-м она занимала 18-ю строчку из 20, а в следующем — 22-ю строчку из 25, оказавшись между Венгрией и Мексикой. В лидерах — Нидерланды, Сингапур, Норвегия. США в новом индексе только четвертые, а Китай — на 17-м месте.
Лидер рейтинга, Нидерланды, совместно с соседями внедряют беспилотные технологии в грузоперевозки. И даже придумали аналог водительских прав для беспилотников. Сингапур построил целый город для испытания автономных транспортных средств. Норвегия разрешила тестирование в ряде населенных пунктов беспилотных автобусов.
Бортовой компьютер в беспилотном такси «Яндекс»
Россия отстает от лидеров по уровню доступа к новейшим технологиям, качеству дорог, покрытию сетью 4G. Но при этом входит в пятерку стран, население которых готово пересесть на беспилотный транспорт.
Без водителя никак
Между тем аналитики говорят о повышенном интересе к беспилотным технологиям в России. В ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Кроме «Яндекса» в проекте принимают участие МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет.
Знак «А» на заднем стекле беспилотного автомобиля
Участвующий в тесте беспилотник должен быть промаркирован специальным знаком «А» и застрахован на 10 млн рублей. За рулем автономной машины должен присутствовать инструктор, который в любой момент сможет взять управление на себя.
Итоги эксперимента планируют подвести в 2022 году. В ближайшее время на дороги Москвы выедут еще 20 автомобилей беспилотников — они как раз прошли необходимую сертификацию. Помимо, МКАД и ТТК их планируют тестировать в спальных районах — Ясенево, Бутово и Коммунарке.
Позже испытания распространят на Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Чувашию, Краснодарский край.
Беспилотники с препятствиями
Крупные страховщики уже приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств. Кроме того, в России создадут 12 центров, обучающих управлению автономным транспортом. Проект стоимостью более 1 млрд рублей поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС».
Заметно ускорился и процесс сертификации, раньше на него уходило более 20 дней. Процедура включает только оценку технического состояния машины, то есть не отличается от проверки любого серийного автомобиля. «Яндекс» — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании — вообще предлагает на этапе тестирования отказаться от сертификации. Ее заменит форма описания изменений в конструкции автомобиля, которую будет составлять компания, создавшая технологию, она-то и будет отвечать за безопасность во время дорожных испытаний.
Беспилотное такси «Яндекс» на территории инновационного центра «Сколково»
Между тем, остается еще множество нерешенных проблем. Все правовые и технические аспекты эксплуатации автономных транспортных средств на дорогах общего пользования еще предстоит проработать. Со следующего года вступит в действие ГОСТ 33670-2015, ужесточающий процедуру индивидуальной сертификации. В этом случае без отдельных нормативных требований к беспилотникам будет совсем туго, считает автоэксперт и создатель сайта «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. Кроме того, не готова инфраструктура — беспилотникам как минимум нужны выделенные трассы.
Дороги дороги
«Представьте, что в Москве появились машины которые ездят строго по правилам дорожного движения не отступая от них ни на йоту. Как только мы выпустим даже самый совершенный беспилотник, в количестве трех машин в городской поток, случится блокировка той или иной улицы — рассказал «Известиям» автоэксперт Антон Чуйкин. Он рассказал, что у «Автодора» есть тестовый участок «умной» дороги, на котором тестируют технологии связи, датчики, с которых беспилотники смогут получать информацию о загруженности трассы.
Закон 257-ФЗ об автомобильных дорогах практически никак не регулирует «цифровизацию» трасс, да и процесс этот очень затратный. По данным ассоциации «Цифровая эра транспорта», для оснащения системами «умной» дороги участка протяженностью 100 км требуется от 0,7 млрд до 1 млрд рублей. Это при том, что ежегодные бюджетные вложения в строительство и ремонт всех дорог в стране составляют порядка 1 трлн рублей.
«Власти с настороженностью смотрят на цифровизацию федеральных дорог на основе импортного программного обеспечения, считая, что нужно создавать свое. Это также затрудняет процесс. Ко всему прочему Минобороны отказалось передавать в коммерческую эксплуатацию частоты для связи 5G, на которой строится инфраструктура V2X для беспилотного городского движения — рассказал «Известиям» руководитель департамента развития новых направлений бизнеса ООО «Тошиба Рус» Владимир Максимов.
Полностью заменит водителя
Существует другая концепция развития беспилотного транспорта, и Россия вполне возможно пойдет по пути автономизации, полной замены функционала живого водителя, считает доктор технических наук, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. В этом случае беспилотный автомобиль абсолютно не привязан к каким-то электронным меткам, к маякам и к указателям, установленным на уличной дорожной сети и являющимся их неотъемлемой частью.
Такую концепцию как раз продвигает «Яндекс» — его беспилотники при планировании маршрута пользуются данными сервиса «Яндекс.Пробки», но постоянное мобильное подключение им не требуется.
Бортовой компьютер в беспилотном такси «Яндекс»
«В багажнике расположен мощный компьютер, на котором проходят все вычисления. Мы не полагаемся на данные спутниковой навигации во время движения, так как их погрешность может составлять десятки метров, а нам нужна сантиметровая точность. Для локализации мы используем специальные HD-карты для беспилотников, которые делаем самостоятельно — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекса».
Для проверки и оценки результатов нужно проезжать много километров в автономном режиме — а для этого как раз и нужно такое большое количество беспилотных автомобилей. В планах компании — тесты за пределами России. Для дальнейшего расширения флота «Яндекс» начал сотрудничать с Hyundai Mobis, подразделением корейского автопрозиводителя. Первым итогом совместной работы стал прототип беспилотной Hyundai Sonata. Ранее автономные транспортные средства делали на базе Toyota Prius — японский гибрид позволял управлять всеми системами с помощью электронных команд, без необходимости вносить изменения в конструкцию и устанавливать дополнительные механические актуаторы.
Безопасно и выгодно?
Основная причина, по которой во всем мире работают над внедрением автономного транспорта, это безопасность. Как показывают исследования, в 9 из 10 случаев основной причиной, дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор. Таким образом, переход на автономный транспорт должен значительно сократить смертность.
Пока же одно ДТП с участием беспилотника производит заметно больший резонанс в обществе, чем 100 обычных, считает управляющий директор консалтинговой компании Accenture в России и Казахстане Мария Григорьева.
По прогнозам компании Frost & Sullivan, после 2025 года начнется массовая коммерциализация беспилотников. К этому времени объем их продаж превысит 40% от общего количества новых автомобилей. Стоимость беспилотного автомобиля постепенно снижается. Только за последние пару лет лидары — самые дорогие сенсоры в беспилотниках — подешевели примерно в четыре раза, а технически стали совершеннее.
«Сейчас один прототип уже обходится нам на треть дешевле, чем на первых этапах разработки, а в техническом отношении он стал значительно мощнее. Тенденция на удешевление одновременно с ростом эффективности будет сохраняться и в дальнейшем», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс». В компании посчитали, даже при текущей стоимости беспилотное такси будет экономически выгоднее, чем такси с водителем, при аммортизации на три года.
Общественный транспорт — еще один вариант применения беспилотников, а грузовые перевозки с помощью автономного транспорта создают новый уровень развития современной логистики. И они помогут компаниям-перевозчикам существенно сократить операционные затраты.