К вам приедет такси без водителя: кто и зачем продвигает беспилотники

Еще недавно «Яндекс» обещал вывести на российские дороги сотню беспилотных автомобилей, что уже выглядело фантастикой. Теперь представители компании обещают уже тысячу таких машин в течение полутора-двух лет. Что кроется за этими громкими заявлениями, и чем грозит автомобилистам нашествие четырехколесных роботов. «Известия» поговорили с экспертами и попытались разобраться, когда к нам приедет такси без водителя.

Низкий старт

В Индексе готовности стран к использованию автономного транспорта — его второй год составляет аудиторская компания KPMG — Россия находится в самом конце. В 2018-м она занимала 18-ю строчку из 20, а в следующем — 22-ю строчку из 25, оказавшись между Венгрией и Мексикой. В лидерах — Нидерланды, Сингапур, Норвегия. США в новом индексе только четвертые, а Китай — на 17-м месте.

Лидер рейтинга, Нидерланды, совместно с соседями внедряют беспилотные технологии в грузоперевозки. И даже придумали аналог водительских прав для беспилотников. Сингапур построил целый город для испытания автономных транспортных средств. Норвегия разрешила тестирование в ряде населенных пунктов беспилотных автобусов.

Беспилотник Бортовой компьютер в беспилотном такси «Яндекс» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россия отстает от лидеров по уровню доступа к новейшим технологиям, качеству дорог, покрытию сетью 4G. Но при этом входит в пятерку стран, население которых готово пересесть на беспилотный транспорт.

Без водителя никак

Между тем аналитики говорят о повышенном интересе к беспилотным технологиям в России. В ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Кроме «Яндекса» в проекте принимают участие МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет.

Беспилотник Знак «А» на заднем стекле беспилотного автомобиля Фото: агентство городских новостей Москва/Сергей Ведяшкин

Участвующий в тесте беспилотник должен быть промаркирован специальным знаком «А» и застрахован на 10 млн рублей. За рулем автономной машины должен присутствовать инструктор, который в любой момент сможет взять управление на себя.

Итоги эксперимента планируют подвести в 2022 году. В ближайшее время на дороги Москвы выедут еще 20 автомобилей беспилотников — они как раз прошли необходимую сертификацию. Помимо, МКАД и ТТК их планируют тестировать в спальных районах — Ясенево, Бутово и Коммунарке.

Позже испытания распространят на Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Чувашию, Краснодарский край.

Беспилотники с препятствиями

Крупные страховщики уже приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств. Кроме того, в России создадут 12 центров, обучающих управлению автономным транспортом. Проект стоимостью более 1 млрд рублей поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС».

Заметно ускорился и процесс сертификации, раньше на него уходило более 20 дней. Процедура включает только оценку технического состояния машины, то есть не отличается от проверки любого серийного автомобиля. «Яндекс» — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании — вообще предлагает на этапе тестирования отказаться от сертификации. Ее заменит форма описания изменений в конструкции автомобиля, которую будет составлять компания, создавшая технологию, она-то и будет отвечать за безопасность во время дорожных испытаний.

Беспилотник Беспилотное такси «Яндекс» на территории инновационного центра «Сколково» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Между тем, остается еще множество нерешенных проблем. Все правовые и технические аспекты эксплуатации автономных транспортных средств на дорогах общего пользования еще предстоит проработать. Со следующего года вступит в действие ГОСТ 33670-2015, ужесточающий процедуру индивидуальной сертификации. В этом случае без отдельных нормативных требований к беспилотникам будет совсем туго, считает автоэксперт и создатель сайта «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. Кроме того, не готова инфраструктура — беспилотникам как минимум нужны выделенные трассы.

Дороги дороги

«Представьте, что в Москве появились машины которые ездят строго по правилам дорожного движения не отступая от них ни на йоту. Как только мы выпустим даже самый совершенный беспилотник, в количестве трех машин в городской поток, случится блокировка той или иной улицы — рассказал «Известиям» автоэксперт Антон Чуйкин. Он рассказал, что у «Автодора» есть тестовый участок «умной» дороги, на котором тестируют технологии связи, датчики, с которых беспилотники смогут получать информацию о загруженности трассы.

Закон 257-ФЗ об автомобильных дорогах практически никак не регулирует «цифровизацию» трасс, да и процесс этот очень затратный. По данным ассоциации «Цифровая эра транспорта», для оснащения системами «умной» дороги участка протяженностью 100 км требуется от 0,7 млрд до 1 млрд рублей. Это при том, что ежегодные бюджетные вложения в строительство и ремонт всех дорог в стране составляют порядка 1 трлн рублей.

Беспилотник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Власти с настороженностью смотрят на цифровизацию федеральных дорог на основе импортного программного обеспечения, считая, что нужно создавать свое. Это также затрудняет процесс. Ко всему прочему Минобороны отказалось передавать в коммерческую эксплуатацию частоты для связи 5G, на которой строится инфраструктура V2X для беспилотного городского движения — рассказал «Известиям» руководитель департамента развития новых направлений бизнеса ООО «Тошиба Рус» Владимир Максимов.

Полностью заменит водителя

Существует другая концепция развития беспилотного транспорта, и Россия вполне возможно пойдет по пути автономизации, полной замены функционала живого водителя, считает доктор технических наук, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. В этом случае беспилотный автомобиль абсолютно не привязан к каким-то электронным меткам, к маякам и к указателям, установленным на уличной дорожной сети и являющимся их неотъемлемой частью.

Такую концепцию как раз продвигает «Яндекс» — его беспилотники при планировании маршрута пользуются данными сервиса «Яндекс.Пробки», но постоянное мобильное подключение им не требуется.

Беспилотник Бортовой компьютер в беспилотном такси «Яндекс» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«В багажнике расположен мощный компьютер, на котором проходят все вычисления. Мы не полагаемся на данные спутниковой навигации во время движения, так как их погрешность может составлять десятки метров, а нам нужна сантиметровая точность. Для локализации мы используем специальные HD-карты для беспилотников, которые делаем самостоятельно — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекса».

Для проверки и оценки результатов нужно проезжать много километров в автономном режиме — а для этого как раз и нужно такое большое количество беспилотных автомобилей. В планах компании — тесты за пределами России. Для дальнейшего расширения флота «Яндекс» начал сотрудничать с Hyundai Mobis, подразделением корейского автопрозиводителя. Первым итогом совместной работы стал прототип беспилотной Hyundai Sonata. Ранее автономные транспортные средства делали на базе Toyota Prius — японский гибрид позволял управлять всеми системами с помощью электронных команд, без необходимости вносить изменения в конструкцию и устанавливать дополнительные механические актуаторы.

Безопасно и выгодно?

Основная причина, по которой во всем мире работают над внедрением автономного транспорта, это безопасность. Как показывают исследования, в 9 из 10 случаев основной причиной, дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор. Таким образом, переход на автономный транспорт должен значительно сократить смертность.

Пока же одно ДТП с участием беспилотника производит заметно больший резонанс в обществе, чем 100 обычных, считает управляющий директор консалтинговой компании Accenture в России и Казахстане Мария Григорьева.

Беспилотник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По прогнозам компании Frost & Sullivan, после 2025 года начнется массовая коммерциализация беспилотников. К этому времени объем их продаж превысит 40% от общего количества новых автомобилей. Стоимость беспилотного автомобиля постепенно снижается. Только за последние пару лет лидары — самые дорогие сенсоры в беспилотниках — подешевели примерно в четыре раза, а технически стали совершеннее.

«Сейчас один прототип уже обходится нам на треть дешевле, чем на первых этапах разработки, а в техническом отношении он стал значительно мощнее. Тенденция на удешевление одновременно с ростом эффективности будет сохраняться и в дальнейшем», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс». В компании посчитали, даже при текущей стоимости беспилотное такси будет экономически выгоднее, чем такси с водителем, при аммортизации на три года.

Общественный транспорт — еще один вариант применения беспилотников, а грузовые перевозки с помощью автономного транспорта создают новый уровень развития современной логистики. И они помогут компаниям-перевозчикам существенно сократить операционные затраты.