Рулевые модели: на операторов беспилотных машин потратят миллиард

В России начнут обучать управлению беспилотным транспортом. Проект стоимостью более 1 млрд рублей поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». Он предусматривает создание в России 12 центров обучения. Рынок таких услуг в «Сколково» оценивают в десятки миллионов долларов, поэтому в ближайшие годы появятся и другие подобные стартапы, претендующие в том числе на бюджетные деньги. Автопроизводители уже самостоятельно ведут подготовку специалистов в сфере беспилотного транспорта. Но опрошенные «Известиями» эксперты предупреждают: полностью автономные машины на дорогах — дело отдаленного будущего, поскольку в России нет соответствующей законодательной базы и инфраструктуры. Кроме того, в стране 5 млн водителей — вряд ли большинство из них освоят профессию, для которой нужны навыки программиста.

Цена вопроса — миллиард

В России начнут готовить операторов для управления беспилотными автомобилями. Это предусматривает проект по созданию в стране 12 центров обучения, одобренный рабочей группой Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» под руководством замминистра промышленности и торговли Александра Морозова и главы НП «ГЛОНАСС» Александра Гурко, рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС». Стоимость проекта — 1,13 млрд рублей. Он будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, финансирование предоставят из венчурного фонда НТИ, в котором есть как государственные, так и частные деньги.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.

Авто_1 Беспилотный автомобиль Новосибирского государственного технического университета во время квалификационных испытаний беспилотных автомобилей в экстремальных климатических условиях в рамках технологического конкурса Up Great «Зимний город» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Обычно госфинансирование составляет 50% от бюджета проекта, но распределение средств пока не утверждено. Как рассказал «Известиям» Филипп Хруль, основатель компании «Рэйс Бэйс», которая займется реализацией проекта, деньги планируется привлекать у спонсоров и нескольких российских венчурных фондов. Изначально проект задумывался для развития автоспорта, но затем был скорректирован в том числе для подготовки операторов автономных транспортных средств (ТС). Эти люди должны будут вмешиваться в работу машины в случае неполадок или сложных ситуаций — например, связанных с погодой, пояснил он. Обучение будет проходить на автосимуляторах.

Представитель НП «ГЛОНАСС» уточнил, что такие специалисты будут востребованы в сфере грузоперевозок при платунинге (движение машин на автопилоте колонной), в беспилотных такси, а также в складском бизнесе.

Переход на полностью автономный транспорт займет несколько десятилетий, отметил Филипп Хруль. Но до этого необходимо разработать платформы удаленного управления машинами и систему подготовки операторов, которые в перспективе заменят обычных водителей.

— Наша задача — создание инфраструктуры для обучения и совместная разработка программ с университетами. Цена курсов будет сопоставима с курсами автомобильного вождения, а сроки обучения составят 1–3 месяца, — уточнил он.

Авто_3 Салон беспилотного автомобиля «Лаборатории беспилотного транспорта» во время квалификационных испытаний беспилотных автомобилей в экстремальных климатических условиях в рамках технологического конкурса Up Great «Зимний город» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас НТИ «Автонет» создал консорциум из ведущих технических вузов, которые смогут принять участие в обучающем проекте, уточнили в НП «ГЛОНАСС». В него вошли Московский автодорожный институт (МАДИ), МГТУ им. Баумана, «Сколтех», МИЭТ и региональные учебные заведения.

Это первый подобный обучающий проект, поступивший для рассмотрения, сказали «Известиям» в «Автонете». Но конкуренция на рынке в ближайшие несколько лет усилится, что приведет к появлению других стартапов схожего направления, отметил руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров.

— К 2021 году в линейке автоконцернов Audi, BMW, Volvo, Ford и Hyundai появятся автомобили четвертого уровня автономности — водитель сможет даже спать в машине во время ее движения. А к 2025 году в мире будет продаваться порядка 600 тыс. машин с автопилотом. Учитывая, что рынок беспилотных авто оценивается в миллиарды долларов, то подготовку специалистов для него можно оценить в десятки миллионов, — сказал он.

Полная автономия

Сейчас основные игроки на рынке беспилотных технологий — Tesla, Mercedes-Benz и Audi, а также IT-гиганты Google и Apple, сказано в проекте «Рэйс Бэйс» (есть у «Известий»). Планы по развитию автономных автомобилей есть у Uber совместно с Volvo, Gett с Volkswagen, Toyota. По прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, массовая коммерциализация беспилотников начнется после 2025 года. К этому времени объем продаж автономных машин превысит 40% от общего количества новых легковушек, а глобальный рынок беспилотных ТС увеличится с $1,3 млрд до $84 млрд.

В России над созданием автономных авто активно работают НАМИ, «Яндекс», «КамАЗ», группа ГАЗ, компания Cognitive Technologies и другие. В 2019 году могут начаться испытания беспилотников на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.

Авто_4 Тест-драйв прототипа беспилотного электробуса «Шатл», представленного российским производителем грузовых автомобилей «КамАЗ» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В МАДИ занимаются направлением беспилотного транспорта уже три года, сказал «Известиям» руководитель кафедры института Султан Жанказиев. По его мнению, готовить специалистов для управления беспилотными ТС смогут только вузы, курсов повышения квалификации будет недостаточно — нужно знать транспортные процессы и основы техники. По его оценкам, каждому крупному городу потребуется несколько центров управления беспилотными ТС, а один оператор сможет обслуживать 15–20 машин.

— Кадры для инновационных проектов, таких как беспилотники, необходимо выращивать в реальных условиях, — отметила в разговоре с «Известиями» представитель группы ГАЗ. — В частности, мы проводим конкурс «Робокросс», в котором студенты вузов на полигоне ГАЗа испытывают беспилотные системы. Свыше 70 участников этой программы уже работают в инженерных службах ГАЗа.

Авто_5 Презентация беспилотного такси «Яндекс» в рамках форума «Открытые инновации – 2018» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев добавил, что автономный транспорт — это прежде всего управление большими базами данных. Поэтому в будущем, по его мнению, потребуется большое число IT-специалистов с углубленными знаниями в этой сфере.

Уже сейчас есть профессии, необходимые для развития беспилотного транспорта. Это инженеры, разработчики, data scientists. Спрос на этих специалистов будет продолжать расти, пояснили «Известиям» в «Яндекс.Такси».

Туманное будущее

По мнению профессора МГТУ имени Баумана Дмитрия Онищенко, прежде чем готовить операторов автономных автомобилей, необходимо создать условия для применения таких машин на дорогах общего пользования, например, построить дополнительные или выделенные для них полосы. Это всё потребует серьезных инвестиций и времени.

Беспилотники будут наиболее активно развиваться в сфере коммерческого транспорта, в том числе автономной сельхозтехники, считает директор автомобильной практики PwC Виктория Синичкина. А по словам руководителя центра технологий, медиа и телеком аудиторской компании EY Russia Юрия Гедгафова, в ближайшие годы эксплуатация беспилотников в России будет развиваться лишь на нишевом уровне.

Авто_2 Беспилотный автомобиль компании Basetrack во время квалификационных испытаний беспилотных автомобилей в экстремальных климатических условиях в рамках технологического конкурса Up Great «Зимний город» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В законодательстве нужно определить ответственное лицо в случае ДТП: производитель машины, ее владелец или разработчик ПО. Этот процесс будет сложным и долгим. Кроме того, самая популярная профессия в России — водитель. Их более 5 млн человек. Сомневаюсь, что большинство смогут переучиться на робототехников по обслуживанию автопилота, — сказал он.

По мнению эксперта, автопилотируемый транспорт будет бурно развиваться лишь на закрытых территориях — в аэропортах, бизнес-парках, складских комплексах. Это утверждение отчасти подтверждает индекс готовности стран к внедрению беспилотного транспорта KPMG, в котором Россия занимает 22-ю строчку из 25.