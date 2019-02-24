Мантуров заявил о планах запустить беспилотные комбайны в России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минпромторг разработал и провел испытания компьютерного комплекса ГЛОНАСС «поле-мониторинг» для использования беспилотных сельскохозяйственных машин. Об этом сообщила «Российская газета» в воскресенье, 24 февраля.

«Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства», — рассказал Мантуров.

Такими способами российский АПК, по мнению министра, может создать условия для перехода страны к цифровой экономике.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что шесть компаний планируют провести испытательные тесты беспилотных автомобилей на дорогах России. 12 опытных аппаратов подготовили ПАО «КамАЗ», ООО «КБ Аврора», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и университет Иннополис.