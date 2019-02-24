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В США рассказали о способном изменить мир российском беспилотнике

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Фото: kalashnikovgroup.ru
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Издание The Washington Post 23 февраля написало, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Куб-БЛА», произведенный на российском концерне «Калашников», может изменить мир так же, как и знаменитый АК-47.

По словам экспертов, аппарат способен «изменить характер войны», как это случилось с автоматом АК-47. Издание подчеркнуло, что автомат остается «мощным оружием и по сей день».

Газета отметила, что, вероятнее всего, БПЛА будет простым в использовании, эффективным и недорогим. При этом он даст возможность наносить удары «бомбой с высокой степенью точности». Кроме того, издание утверждает, что аппарат практически не имеет аналогов в мире, упомянув при этом «самые умные бомбы американских военных сил».

8 февраля концерн «Калашников» сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.

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