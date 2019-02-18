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Пулемет Калашникова РПК-16 поступил на испытания в российскую армию

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Новый пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию. Испытания пройдут на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные оценят технические характеристики, параметры, а также удобство при эксплуатации такого типа вооружения, передает «Федеральное агентство новостей». В случае возникновения нареканий и предложений, они будут направлены на предприятие-изготовитель для доработки пулемета.

Ручной пулемет РПК-16 впервые представили на выставке «Армия-2016».

8 февраля концерн «Калашников» сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.

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