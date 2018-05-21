«Высший уровень — это автомобиль без руля, педалей и зеркал»

Совет по модернизации экономики РФ под руководством главы правительства Дмитрия Медведева принял новую «дорожную карту» «Автонет 2.0» Национальной технологической инициативы (НТИ). Это план мероприятий НТИ по поддержке современных автомобильных технологий до 2035 года. О значении этого документа для соответствующей индустрии «Известиям» рассказал один из его разработчиков, соруководитель рабочей группы «Автонет» НТИ Александр Гурко.

— Какие направления охвачены новой «дорожной картой»?

— Она носит межотраслевой и междисциплинарный характер. Ключевые направления рынка «Автонет» — это транспортно-логистические услуги, интеллектуальная городская мобильность, телематические транспортные и информационные системы. На каждом из этих рынков есть свои тренды и системообразующие инфраструктурные проекты, вокруг которых выстраивается «дорожная карта» «Автонет».

Важное место уделено и совершенствованию нормативной базы. На рынке создаются новые форматы и услуги, которые нуждаются в регуляторной поддержке. Например, большую популярность приобретает каршеринг, появляются новые форматы пассажирских перевозок, маркетплейсы по оказанию услуг перевозки различных грузов. Внедряются платформы сбора и обработки данных о состоянии машины и водителя, поведении транспортного средства на дороге, взаимодействии с инфраструктурой. Создаются онлайн-платформы по продаже новых и подержанных автомобилей.

Разрабатываемые модели и технические решения требуют новой нормативной базы. К примеру, понятия «беспилотное транспортное средство» нет пока ни в одном техническом регламенте. В техрегламентах Таможенного союза используется термин «инновационное транспортное средство».

— Как скоро вы надеетесь вывести беспилотные автомобили из этого «нелегального положения»?

— Правительство одобрило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства, в ее рамках ведется активная работа. Однако о сроках вывода беспилотных автомобилей в правовое поле говорить рано. Впрочем, тут корректнее говорить не о «беспилотности» автомобиля, а об уровнях его автоматизации. Первый уровень — электроника помогает водителю в процессе управления, второй — частичная автоматизация, третий — автономное вождение с ограниченной самоуправляемостью, четвертый — системы с полной самоуправляемостью. Эти уровни предполагают наличие водителя и его возможность вмешаться в процесс управления. Однако высший уровень — пятый — это автомобиль без руля, педалей и зеркал заднего вида. В рамках этой регуляторики мы должны разработать в том числе стандарты, которые описывают разные уровни автоматизации.

Следующий этап — создать методику тестирования таких транспортных средств на закрытых территориях, на дорогах общего пользования.

— Что вы считаете самым важным в принятой «дорожной карте»?

— Системообразующие инфраструктурные проекты. Они позволяют консолидировать усилия бизнеса и государства вокруг прорывных технологий и бизнес-моделей. Например, проект «Автодата», который реализуется во исполнение поручения президента по созданию российской сервисной телематической информационной платформы. Он предусматривает создание большого массива данных с информацией о поведении водителя, автомобиля, взаимодействии с инфраструктурой. Сейчас эти данные фрагментированы: они накапливаются у разных участников рынка — автопроизводителей, операторов таких систем, как «Платон» или ЭРА-ГЛОНАСС, в Российском союзе автостраховщиков и др. Консолидация необходима для создания приложений на основе новых бизнес-моделей и проектирования новых транспортных средств, в том числе беспилотных.

В рамках проекта планируется создать государственную автоматизированную информационную систему, которая будет обрабатывать большие данные и предоставлять их различным пользователям. Это могут быть муниципалитеты, отвечающие за управление дорожным движением, сервис-провайдеры, которые оказывают коммерческие услуги, автопроизводители, владельцы машин.

— Какие еще крупные проекты предусмотрены «дорожной картой»?

— Еще один интересный проект, который, на мой взгляд, позволит обеспечить дополнительный доход около 10 млрд рублей в бюджет Российской Федерации, называется «Автомаркет». Это аукционная торговля автомобилями на вторичном рынке.

В настоящий момент 80% продаж осуществляется между физическими лицами, что увеличивает непрозрачность рынка. 39% составляют сделки в теневой зоне. Развитию рынка препятствует система налогообложения.

Когда автодилер приобретает на условиях трейд-ин чей-то подержанный автомобиль, он сталкивается со сложной процедурой. Компания, покупающая для перепродажи транспортное средство, должна заплатить НДС со всего объема сделки. Это фактически блокирует B2B-продажи машин, в том числе развитие аукционной торговли подержанными авто. Между тем во многих странах это колоссальный бизнес с оборотом в десятки миллиардов долларов. В России из-за неразвитости этого сектора, по нашим оценкам, государство теряет десятки миллиардов рублей.

Проект «Автомаркет», помимо создания условий для формирования нормативной базы B2B-продаж, предусматривает создание официальной базы цифровых историй автомобилей — о ремонтах, авариях, страховых случаях, залогах и т.п. При продаже подержанной машины она поможет корректно оценивать ее остаточную стоимость и позволит онлайн-магазинам таких авто активнее развивать свой бизнес, масштабироваться.

Другой интересный большой проект — создание Международного дизайн-центра по разработке перспективных российских навигационных чипсетов, навигационных модулей и телематического оборудования с последующей реализацией разработанных продуктов на мировом рынке с привлечением иностранных партнеров. К сожалению, российский рынок навигационного оборудования сейчас полностью контролируется зарубежными компаниями. При наличии собственной спутниковой системы ГЛОНАСС в России за последние пять лет не разработано и не произведено ни одного отечественного навигационного приемника для гражданского рынка. Для обеспечения суверенитета и технологической независимости в этой сфере, для коммерческих целей важно иметь линейку собственных продуктов в этой области.

— Как повлияет принятие новой «дорожной карты» на деятельность рабочей группы «Автонет» в НТИ?

— «Дорожная карта» — это стратегия развития, в которую мы интегрируем проекты разного масштаба — крупные инфраструктурные компании и небольшие стартапы. Сейчас мы находимся в стадии формирования портфеля проектов для рынка «Автонет». Их было рассмотрено около 90, из которых 35 предварительно одобрены. Сформирован портфель более чем на 15 млрд рублей.

Финансовым партнером рабочей группы «Автонет» является Фонд содействия инновациям, который распределяет гранты, — до 20 млн рублей на компанию. Сейчас идет конкурс по предоставлению средств. Фонд НТИ создан два года назад и активно работает с более крупными проектами при помощи Российской венчурной компании. Надеемся, что сейчас активно начнет функциониовать и «ВЭБ Инновации», дочерняя компания Внешэкономбанка. Skolkovo Ventures также наш хороший партнер по финансированию крупных проектов.

— По каким показателям будет оцениваться успех «Автонета»?

— В рамках «дорожной карты» наша задача — привлечь максимальное количество компаний для реализации конкретных проектов. В «дорожной карте» предусмотрена поддержка более 100 стартапов на различных рынках «Автонет» — это транспортно-логистические услуги, интеллектуальная городская мобильность, телематические транспортные и информационные системы.

Кроме того, мы должны вырастить для этих отраслей минимум пять лидеров, национальных чемпионов, которые заняли бы существенную долю мирового рынка.