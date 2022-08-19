Техника катания: получение прав на квадроциклы могут упростить

Правительство может упростить процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами. Это коснется в первую очередь туристов, которые отправляются в путешествия на такой технике. Процедура получения прав и так не самая трудная, а быстро обучить навыкам безопасной езды на мотовездеходах достаточно сложно, отмечают эксперты. Это возможно только в рамках длительных и многодневных туров, подчеркивают они. Подробности — в материале «Известий».

По просьбам туроператоров

Правительство может упростить правила допуска к управлению снегоходами и квадроциклами людей, отправляющихся в туристические поездки на такой технике в составе организованных групп. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания по развитию туризма дал поручение рассмотреть такую возможность профильным министерствам и ведомствам. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства России.

Согласно действующему законодательству, для управления квадроциклом или снегоходом с объемом двигателя более 50 куб. см необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Приемом экзаменов и выдачей таких удостоверений занимаются подразделения Гостехнадзора. За езду на такой технике без прав, согласно ст. 9.3 КоАП РФ («Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования»), водителю грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей.

С инициативой упростить туристам процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами выступил представитель туротрасли Камчатки Александр Мороз. Он отметил, что в ряде регионов остро стоит вопрос о доставке путешественников в наиболее интересные места. По его словам, зачастую туда можно проехать только на снегоходе или квадроцикле.

— Многие туристы не обладают документами для управления этой техникой. При этом такое направление туризма достаточно развито в мире. Необходимость получения прав является сдерживающим фактором ее развития, — заявил Александр Мороз в ходе совещания по развитию туризма.

Техника катания Туристическая группа в природном парке «Налычево» на Камчатке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Он попросил премьер-министра РФ рассмотреть возможность упрощения процедуры получения прав для управления такой техникой участниками туристических групп. В качестве одного из вариантов он предложил проводить обучение навыкам управления квадроциклами и снегоходами силами инструкторов туристических групп, которые пройдут аккредитацию в Гостехнадзоре.

Александр Мороз также предложил выдавать путешественникам, прошедшим такой курс, сертификаты, которые позволят им в дальнейшем управлять подобной техникой в группе с профессиональным гидом-инструктором.

Средство повышенной опасности

Глава кабинета министров согласился с тем, что процедуру получения прав на управление снегоходом или квадроциклом можно упростить, однако подчеркнул, что это не должно повлиять на безопасность.

— Правительство всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, но не навыков. Навык вождения соответствующего вездехода или снегохода очень важен. Важно профессионально уметь пользоваться снегоходом и другим подобным транспортом, — подчеркнул Михаил Мишустин. Он пообещал дать поручения профильным ведомствам проработать вопрос упрощения получения прав с учетом обеспечения безопасности.

В Министерстве сельского хозяйства, которое курирует эксплуатацию самоходной техники, в том числе квадроциклов и снегоходов, подтвердили получение соответствующего поручения премьер-министра.

Техника катания Квадроциклы пользуются популярностью в Крыму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Соответствующее поручение поступило в Минсельхоз России и будет проработано в установленном порядке. Следует отметить, что снегоходная и мотовездеходная техника является средством повышенной опасности. Чрезмерное упрощение допуска к ней может привести к повышенной аварийности и травматизму при ее эксплуатации, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Получить права стало проще

В ведомстве также напомнили, что в этом году процедура получения прав на управление самоходной техникой уже была упрощена. В конце мая было принято постановление правительства РФ № 932, которое предусматривает сокращение перечня документов, необходимых для экзаменов.

— Изменения упростили порядок выдачи удостоверений тракториста-машиниста и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами, в том числе снегоходной и мотовездеходной техникой. В соответствии с новыми правилами удостоверения выдаются в течение 10 дней, — отметили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Трудности первой помощи

В процедуре получения прав на управление снегоходом или квадроциклом нет ничего сложного, считают специалисты. По словам мотоэксперта Александра Жихарева, получить такое удостоверение гораздо проще, чем сдать экзамены на автомобильные права.

Техника катания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вопросы по теории достаточно простые. В основном касаются мест, где можно и где нельзя ездить на такой технике, некоторые трудности иногда возникают с вопросами по поводу оказания первой помощи. «Практика» принимается на площадке: надо тронуться в подъем, что на квадроцикле с вариатором вообще не проблема, заехать задним ходом в гараж, развернуться в ограниченном пространстве и выполнить упражнение «разгон-торможение», — рассказал он о схеме сдачи экзаменов на права для управления самоходной техникой.

По словам эксперта, обучение в специализированной школе при Гостехнадзоре занимает около месяца и в зависимости от региона обходится в 8–15 тыс. рублей.

— Процедура получения прав и так достаточно простая. Единственное, что можно было бы упростить в ней, — это разрешить самоподготовку и предусмотреть возможность сдачи экзаменов экстерном, — заявил «Известиям» Александр Жихарев.

Иностранная схема

Предложенная схема с выдачей свидетельств после прохождения курса под руководством гида-инструктора достаточно распространенная в других странах, отмечает издатель журнала «Мото», инструктор, выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute Роман Ситников. По его словам, она действует при подготовке тургрупп на квадроциклах в Испании, Великобритании, США и ряде других стран. Перед началом самой поездки квалифицированный инструктор наглядно показывает участникам группы правила управления этой техникой, рассказывает о технике безопасности и о том, как необходимо вести себя в случае форс-мажора, подчеркнул он.

— В таких группах обучение занимает не менее 2–3 часов. Только после того, как инструктор убедится, что все члены группы овладели необходимыми навыками, колонна выдвигается по маршруту, — отметил Ситников в беседе с «Известиями».

Техника катания Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Подобная схема вполне может применяться и у нас, но работать она будет только в длительных, многодневных турах на самоходной технике, уверен он. Быстро показать, как следует обращаться с квадроциклом или снегоходом, и научить элементарным правилам управления этой техникой — невозможно, подчеркнул Роман Ситников.

— Чаще всего на базах отдыха предлагают непродолжительные прогулки на квадроциклах и снегоходах, рассчитанные на пару часов. Сомневаюсь, что кто-то из туристов будет тратить еще несколько часов на обучение и дополнительно платить за это. Скорее всего, всё сведется к формальному 10–15-минутному инструктажу. А за это время дать даже элементарные навыки управления такой техникой невозможно, — уверен инструктор.

Снять с себя ответственность

Похожей точки зрения придерживается мотоэксперт Александр Жихарев. Он также считает, что при непродолжительных экскурсиях на квадроциклах и снегоходах, которые чаще всего заказывают туристы, схема с предварительным обучением вождению этой техники гидом-инструктором нежизнеспособна.

Выступая с подобными инициативами, турфирмы, сдающие мотовездеходы в прокат всем желающим, пытаются обезопасить себя от претензий со стороны правоохранительных органов в случае каких-либо инцидентов, считает он.

Техника катания Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Перед тем как доверить управление квадроциклом или снегоходом другому, владелец этой техники должен убедиться, что у водителя есть права соответствующей категории, подчеркнул адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Если человек, не имеющий прав, попадет на такой технике в аварию, то прокуратура и следственный комитет могут предъявить представителям прокатной компании или турфирмы обвинение по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — отметил он.