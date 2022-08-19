Техника катания: получение прав на квадроциклы могут упростить
Правительство может упростить процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами. Это коснется в первую очередь туристов, которые отправляются в путешествия на такой технике. Процедура получения прав и так не самая трудная, а быстро обучить навыкам безопасной езды на мотовездеходах достаточно сложно, отмечают эксперты. Это возможно только в рамках длительных и многодневных туров, подчеркивают они. Подробности — в материале «Известий».
По просьбам туроператоров
Правительство может упростить правила допуска к управлению снегоходами и квадроциклами людей, отправляющихся в туристические поездки на такой технике в составе организованных групп. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания по развитию туризма дал поручение рассмотреть такую возможность профильным министерствам и ведомствам. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства России.
Согласно действующему законодательству, для управления квадроциклом или снегоходом с объемом двигателя более 50 куб. см необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Приемом экзаменов и выдачей таких удостоверений занимаются подразделения Гостехнадзора. За езду на такой технике без прав, согласно ст. 9.3 КоАП РФ («Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования»), водителю грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей.
С инициативой упростить туристам процедуру получения прав на управление квадроциклами и снегоходами выступил представитель туротрасли Камчатки Александр Мороз. Он отметил, что в ряде регионов остро стоит вопрос о доставке путешественников в наиболее интересные места. По его словам, зачастую туда можно проехать только на снегоходе или квадроцикле.
— Многие туристы не обладают документами для управления этой техникой. При этом такое направление туризма достаточно развито в мире. Необходимость получения прав является сдерживающим фактором ее развития, — заявил Александр Мороз в ходе совещания по развитию туризма.
Туристическая группа в природном парке «Налычево» на Камчатке
Он попросил премьер-министра РФ рассмотреть возможность упрощения процедуры получения прав для управления такой техникой участниками туристических групп. В качестве одного из вариантов он предложил проводить обучение навыкам управления квадроциклами и снегоходами силами инструкторов туристических групп, которые пройдут аккредитацию в Гостехнадзоре.
Александр Мороз также предложил выдавать путешественникам, прошедшим такой курс, сертификаты, которые позволят им в дальнейшем управлять подобной техникой в группе с профессиональным гидом-инструктором.
Средство повышенной опасности
Глава кабинета министров согласился с тем, что процедуру получения прав на управление снегоходом или квадроциклом можно упростить, однако подчеркнул, что это не должно повлиять на безопасность.
— Правительство всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, но не навыков. Навык вождения соответствующего вездехода или снегохода очень важен. Важно профессионально уметь пользоваться снегоходом и другим подобным транспортом, — подчеркнул Михаил Мишустин. Он пообещал дать поручения профильным ведомствам проработать вопрос упрощения получения прав с учетом обеспечения безопасности.
В Министерстве сельского хозяйства, которое курирует эксплуатацию самоходной техники, в том числе квадроциклов и снегоходов, подтвердили получение соответствующего поручения премьер-министра.
Квадроциклы пользуются популярностью в Крыму
— Соответствующее поручение поступило в Минсельхоз России и будет проработано в установленном порядке. Следует отметить, что снегоходная и мотовездеходная техника является средством повышенной опасности. Чрезмерное упрощение допуска к ней может привести к повышенной аварийности и травматизму при ее эксплуатации, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Получить права стало проще
В ведомстве также напомнили, что в этом году процедура получения прав на управление самоходной техникой уже была упрощена. В конце мая было принято постановление правительства РФ № 932, которое предусматривает сокращение перечня документов, необходимых для экзаменов.
— Изменения упростили порядок выдачи удостоверений тракториста-машиниста и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами, в том числе снегоходной и мотовездеходной техникой. В соответствии с новыми правилами удостоверения выдаются в течение 10 дней, — отметили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Трудности первой помощи
В процедуре получения прав на управление снегоходом или квадроциклом нет ничего сложного, считают специалисты. По словам мотоэксперта Александра Жихарева, получить такое удостоверение гораздо проще, чем сдать экзамены на автомобильные права.
— Вопросы по теории достаточно простые. В основном касаются мест, где можно и где нельзя ездить на такой технике, некоторые трудности иногда возникают с вопросами по поводу оказания первой помощи. «Практика» принимается на площадке: надо тронуться в подъем, что на квадроцикле с вариатором вообще не проблема, заехать задним ходом в гараж, развернуться в ограниченном пространстве и выполнить упражнение «разгон-торможение», — рассказал он о схеме сдачи экзаменов на права для управления самоходной техникой.
По словам эксперта, обучение в специализированной школе при Гостехнадзоре занимает около месяца и в зависимости от региона обходится в 8–15 тыс. рублей.
— Процедура получения прав и так достаточно простая. Единственное, что можно было бы упростить в ней, — это разрешить самоподготовку и предусмотреть возможность сдачи экзаменов экстерном, — заявил «Известиям» Александр Жихарев.
Иностранная схема
Предложенная схема с выдачей свидетельств после прохождения курса под руководством гида-инструктора достаточно распространенная в других странах, отмечает издатель журнала «Мото», инструктор, выпускник Европейского центра безопасности ATV Safety Institute Роман Ситников. По его словам, она действует при подготовке тургрупп на квадроциклах в Испании, Великобритании, США и ряде других стран. Перед началом самой поездки квалифицированный инструктор наглядно показывает участникам группы правила управления этой техникой, рассказывает о технике безопасности и о том, как необходимо вести себя в случае форс-мажора, подчеркнул он.
— В таких группах обучение занимает не менее 2–3 часов. Только после того, как инструктор убедится, что все члены группы овладели необходимыми навыками, колонна выдвигается по маршруту, — отметил Ситников в беседе с «Известиями».
Подобная схема вполне может применяться и у нас, но работать она будет только в длительных, многодневных турах на самоходной технике, уверен он. Быстро показать, как следует обращаться с квадроциклом или снегоходом, и научить элементарным правилам управления этой техникой — невозможно, подчеркнул Роман Ситников.
— Чаще всего на базах отдыха предлагают непродолжительные прогулки на квадроциклах и снегоходах, рассчитанные на пару часов. Сомневаюсь, что кто-то из туристов будет тратить еще несколько часов на обучение и дополнительно платить за это. Скорее всего, всё сведется к формальному 10–15-минутному инструктажу. А за это время дать даже элементарные навыки управления такой техникой невозможно, — уверен инструктор.
Снять с себя ответственность
Похожей точки зрения придерживается мотоэксперт Александр Жихарев. Он также считает, что при непродолжительных экскурсиях на квадроциклах и снегоходах, которые чаще всего заказывают туристы, схема с предварительным обучением вождению этой техники гидом-инструктором нежизнеспособна.
Выступая с подобными инициативами, турфирмы, сдающие мотовездеходы в прокат всем желающим, пытаются обезопасить себя от претензий со стороны правоохранительных органов в случае каких-либо инцидентов, считает он.
Перед тем как доверить управление квадроциклом или снегоходом другому, владелец этой техники должен убедиться, что у водителя есть права соответствующей категории, подчеркнул адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
— Если человек, не имеющий прав, попадет на такой технике в аварию, то прокуратура и следственный комитет могут предъявить представителям прокатной компании или турфирмы обвинение по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — отметил он.
Если обучение туристов управлению мототехникой ограничат инструктажем у гида-инструктора, обвинить турфирму в оказании небезопасных услуг будет сложнее. Поскольку формально водитель обучался и получил разрешающий документ, подчеркнул Радько.