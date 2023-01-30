Водитель снегохода погиб в аварии со шлагбаумом в ХМАО

Водитель снегохода допустил столкновение со шлагбаумом в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ). От полученных травм 48-летний мужчина скончался.

Авария произошла поздно вечером 28 января. По данным Госавтоинспекции, во время неблагоприятных погодных условий водитель врезался в шлагбаум. Инспекторы считают, что мужчина выбрал небезопасную скорость движения. Об этом сообщает Муксун.fm.

Еще одна смертельная авария была зарегистрирована в Югорске. Водитель автомобиля «УАЗ» допустил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В ГИБДД уточнили, что водитель не учел дорожную обстановку и погодные условия.

28 января на дороге Новопокровская – Плоская в Краснодарском крае столкнулись автомобили Renault и Mazda. Травмы получили шесть человек, в том числе трое детей.