Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани
На автодороге Новопокровская – Плоская Краснодарского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Установлено, что местный житель 1958 года рождения на автомобиле Renault не уступил Mazda, выезжая со второстепенной дороги.
В результате пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажиры Mazda, в том числе трое детей.
«Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
26 января в Тюменской области легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. 29-летняя женщина — водитель автомобиля Nissan Teana выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania. В результате ДТП автомобилистка и ее 25-летняя пассажирка погибли на месте.