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Россиянам разрешили брать в аренду снегоходы с категорией прав B и B1

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам, имеющим автомобильные водительские удостоверения, управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, взятыми в аренду. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 25 декабря, на официальном портале правовой информации.

Отныне, согласно документу, без получения специальных прав тракториста-машиниста, обладатели водительских удостоверений категорий А (мотоциклы), B и B1 (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы) смогут управлять арендованной самоходной техникой, категории А1.

Как отмечается, под эту категорию попадают «автомототранспортые средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 км/ч». Для поездок на других видах снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов, по-прежнему придется сдавать отдельные экзамены и получить права соответствующей категории.

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В начале ноября правительство РФ одобрило поправки к федеральному реестру самоходных машин и с/х техники. Отмечалось, что законопроект позволит сформировать единый государственный информационный ресурс, в котором будут храниться и обрабатываться сведения от региональных органов Гостехнадзора о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и владельцах, о выданных удостоверениях тракториста-машиниста и временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.

В прошлом году, по итогам совещания по развитию туризма премьер-министр РФ Михаил Мишутин дал поручение профильным министерствам и ведомствам рассмотреть упростить правила допуска к управлению снегоходами и квадроциклами людей, которые отправляются в поездки на такой технике в составе организованных групп.

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