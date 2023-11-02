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Правительство одобрило поправки к федеральному реестру самоходных машин и с/х техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России во втором чтении рассмотрят законопроект о федеральном реестре самоходных машин и сельскохозяйственной техники. Поправки к документу, принятому в июне 2023 года в первом чтении, одобрили в правительстве РФ. С решением «Известия» ознакомились 2 ноября. Сейчас документ готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении.

«Сегодня в субъектах РФ информацию вносят только в региональную информационную систему Такая ситуация несет в себе определенные риски», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект позволит сформировать единый государственный информационный ресурс, в котором будут храниться и обрабатываться сведения от региональных органов Гостехнадзора о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и владельцах, о выданных удостоверениях тракториста-машиниста и временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.

По словам Груздева, сейчас правительство предложило свои поправки к проекту. Часть из них носят скорее юридико-технический характер.

«При этом предлагается установить переходный период для того, чтобы органы регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин смогли подготовиться к нововведениям. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года», — уточнил он.

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О том, что в России хотят создать единую базу данных для тракторов, квадроциклов, снегоходов и другой самоходной техники, сообщалось ранее. Соответствующий законопроект был направлен в комитет Государственной думы по аграрным вопросам 12 апреля. В июне 2023 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

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