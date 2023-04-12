В России создадут единую базу данных для тракторов и самоходной техники

В России хотят создать единую базу данных для тракторов, квадроциклов, снегоходов и другой самоходной техники. Соответствующий законопроект в среду, 12 апреля, направлен в комитет Государственной думы по аграрным вопросам.

Изменения вносятся в закон «О самоходных машинах и других видах техники».

В частности, предлагается собирать информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах в едином федеральном реестре. Сейчас эти сведения содержатся в региональных реестрах, что создает риски, связанные с обработкой и хранением персональных данных.

В госреестре будут содержаться сведения о водительских удостоверениях, дающих право на управление этой техникой, а также о ее техническом состоянии. Без внесения данных в единую базу использование техники будет запрещено.

Накануне законопроект был внесен в Госдуму. Его авторами выступила группа депутатов, в числе которой председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, его первый заместитель Олег Нилов, вице-спикер нижней палаты парламента Алексей Гордеев и другие.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что в России разработали электрический квадроцикл с полным приводом. Над проектом на протяжении двух лет работали 25 человек. Большинство из них — студенты Московского политеха. Инженерами был разработан редуктор с повышенной и пониженной передачей и автоматизированное переключение передач. Корпус редуктора изготовили при помощи технологии 3D-печати совместно с компанией «РУСАЛ».