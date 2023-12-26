МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
МВД объявило в розыск по уголовной статье командующего воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука, следует из базы ведомства.
«Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе. При этом МВД не уточнило, по какой статье ведется розыск.
Он заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России.
Обвинение Олещуку, а также главе разведки минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Военно-воздушных сил Украины Сергею Бурденюку было предъявлено в начале октября. Тогда же сообщалось, что в ближайшее время их объявят в розыск и изберут меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.
Позже, 14 декабря, в розыск был объявлен Буданов. 25 декабря стало известно, что следственные органы РФ обвиняют главу разведки в совершении 104 терактов.