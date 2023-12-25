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Главу ГУР Украины Буданова обвинили в РФ в совершении 104 терактов

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Следственные органы РФ обвиняют главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Он обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — отмечается в публикации.

Кроме того, в материале добавили, что срок исчисляется с момента экстрадиции главы ГУР в Россию, либо с момента задержания на территории страны.

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До этого, 3 октября, СК России предъявил заочное обвинение в терроризме Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки беспилотников по территории России. Позже, 14 декабря, МВД России объявило в розыск руководителя ГУР Украины.

В интервью для Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Таким образом он ответил на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины, и подчеркнул, что в России не оставят подобные слова без внимания и примут соответствующие меры.

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