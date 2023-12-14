МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Это следует из базы ведомства 14 декабря.

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

По какой именно статье его объявили в розыск, не уточняется.

В интервью для Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Таким образом он ответил на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины, и подчеркнул, что в России не оставят подобные слова без внимания и примут соответствующие меры.

3 октября СК России предъявил заочное обвинение в терроризме Кириллу Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки беспилотников по территории России. Отмечалось, что в ближайшее время планируется объявить их в розыск.