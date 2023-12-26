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В Польше сообщили об ужесточении перевозчиками блокады границы с Украиной

Водителям грузовиков придется ждать на границе Польши и Украины более 30 дней
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Об этом сообщила таможенно-налоговая служба Люблина во вторник, 26 декабря.

«Ориентировочное время ожидания при нынешней скорости проезда транспортных средств составляет более месяца. Это связано с усилением протеста перевозчиков, которые теперь разрешают проезд одной машине каждые три часа», — передает портал Kurierlubelski.pl сообщение службы.

В нормальных условиях время ожидания прохождения такого количества транспортных средств в Дорохуске составило бы примерно 68 часов.

Отмечается, что в очереди на выезд из Польши в Украину через переход в Дорохуске находится 1,5 тыс. водителей грузовиков. Очередь длиной около 40 км доходит до города Маринин.

Лидер протеста перевозчиков в Дорохуске Эдита Озыгала сообщила, что протест стал более интенсивным и теперь одному грузовику разрешено въезжать в Украину каждые три часа.

«Акция протеста продолжается уже восемь недель, нам придется как-то изменить нашу тактику. За семь недель наши уступки украинской стороне не принесли никаких результатов, поэтому сейчас мы усиливаем протест», — сказала Озыгала, чьи слова приводит портал.

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В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

27 ноября польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

1 декабря газета El País сообщила, что украинские водители выражают недовольство в связи с акцией протеста польских фермеров, которые заблокировали контрольно-пропускные пункты (КПП) на польско-украинской границе. Многие водители стояли на границе около шести дней, чтобы доставить свой груз к месту назначения. У них нет возможности ни принять душ, ни получить горячую еду. В отсутствие медицинской помощи в этой огромной пробке погибли два человека.

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