Бывший премьер Израиля Лапид раскритиковал работу Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что не доверяет нынешнему премьеру Биньямину Нетаньяху, сообщает во вторник, 26 декабря, издание The Times of Israel.

Лапид подчеркнул, что обострение палестино-израильского конфликта должно было подтолкнуть Нетаньяху уйти в отставку.

«Я не доверяю Нетаньяху. Ему нельзя доверить ведение войны. Если бы недавние события произошли во время моего премьерства, я бы ушел в отставку в тот же день», — заявил Лапид в эфире Армейского радио.

Как рассказал бывший премьер, во времена, когда премьером Израиля был Нафтали Бенет, а Лапид занимал пост главы МИД, бойцы ХАМАС не осмелились бы напасть на Израиль.

По его словам, атака 7 октября произошла потому, что в группировке «осознали слабость нынешнего правительства, худшего в истории страны, и напали».

Лапид подчеркнул, что менять премьер-министра в военное время не лучшая идея, но факт того, что именно Нетаньяху у власти, по его мнению, еще хуже.

Ранее в этот же день Нетаньяху заявил, что для мира в секторе Газа необходима дерадикализация всего палестинского общества. Еще двумя условиями мира Нетаньяху назвал демилитаризацию сектора Газа и полное уничтожение ХАМАС. По его словам, потребуется создать временную зону безопасности по периметру сектора, а также установить досмотры на границе между сектором Газа и Египтом, чтобы не допустить контрабанду оружия на территорию.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

До этого, 23 декабря, Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.