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Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа

Нетаньяху: для мира в секторе Газа необходима дерадикализация всего палестинского общества
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Фото: Global Look Press/XinHua
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«Дерадикализация» всего палестинского общества — одно из условий мира в секторе Газа. Об этом 25 декабря написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в материале The Wall Street Journal.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его», — говорится в его статье.

Еще двумя условиями мира Нетаньяху назвал демилитаризацию сектора Газа и полное уничтожение ХАМАС. По его словам, потребуется создать временную зону безопасности по периметру сектора, а также установить досмотры на границе между сектором Газа и Египтом, чтобы не допустить контрабанду оружия на территорию, пишет «Газета.RU».

«Как только ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована и палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа сможет быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью», — подытожил он.

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Ранее, 25 декабря, Нетаньяху заявил, что во время посещения сектора Газа он встретил военных, которые попросили его «идти до конца». Он подчеркнул, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

До этого, 24 декабря, израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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