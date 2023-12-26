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В Сербии поблагодарили Россию за помощь в сохранении конституционного порядка

Вулин: Россия помогла Сербии сохранить конституционный порядок
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Россия помогла Сербии сохранить конституционный порядок в ходе беспорядков в столице республики. Об этом заявил бывший глава сербской контрразведки, председатель «Движения социалистов» Александр Вулин во вторник, 26 декабря.

«Россия — партнер, союзник, который уважает волю сербского народа. <…> Россия и в этот раз была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он добавил также, что президент Сербии Александр Вучич является единственным лидером в Европе, который не ввел санкции в отношении России, и это, по словам Вулина, его «решения с первого дня антироссийской истерии».

Вулин отметил, что гордится тем, что является единственным главой силовых структур в Европе, который не поддался антироссийским настроениям.

«Я заплатил за это цену, но, если это помогает Сербии сохранить векового союзника, мир и стабильность, противостоять попыткам свержения власти и президента, тогда <…> оно того стоило», — заявил экс-глава сербской спецслужбы.

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В ходе беседы он также указал на то, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. По его словам, Запад изначально пытался собрать правые движения, чтобы подтолкнуть их к участию в протестах, однако это сделать не удалось.

По итогам прошедших 17 декабря парламентских выборов Вучич заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Протестующие, не согласные с итогами выборов, 24 декабря окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

В результате протестов в Белграде к ответственности привлекли 38 человек. Были серьезно ранены восемь полицейских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов. Она назвала следование Конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

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