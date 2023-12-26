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В финразведке объяснили внесение Акунина в список экстремистов

Негляд: Акунин попал в список экстремистов, потому что закон есть закон
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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом) попал в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму, автоматически, потому что «закон есть закон». Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил РБК замруководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

По его словам, ведомство не принимает индивидуальные решения о расширении перечня лиц, причастных к указанной деятельности, а только автоматически исполняет решения соответствующих органов.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там всё написано: основания включения, всё по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения <…>. Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — подчеркнул он, назвав действующий механизм абсолютно законным и прозрачным.

Негляд добавил, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 2019 году изучала, как Росфинмониторинг формирует перечень экстремистов и террористов, и «никаких вопросов не возникало». Так, введение европейских санкций против российской финразведки политизировано и не имеет никакой связи с профессиональной работой ведомства.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

19 декабря розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» сообщила о приостановке продажи книг Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Позднее в тот же день стало известно, что в книжном магазине «Библио-Глобус» книги Бориса Акунина сняты с реализации. Кроме того, выпуск книг авторов приостановило издательство «Аст».

Тогда же обыски прошли в издательстве «Захаров», выпускающем Акунина. Тогда следователи изъяли документацию, связанную с писателем.

В Следственном комитете России 18 декабря подтвердили уголовное дело в отношении Акунина. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

13 декабря российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Позже Столяров рассказал, что Акунин хочет понравиться Украине, чтобы его перестали «шпынять» и приняли. Он хотел бы, чтобы украинские власти ему «протянули руку дружбы».

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