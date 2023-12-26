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ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо

CNN: в Колорадо ФБР расследует угрозы судьям, отстранившим Трампа от праймериз
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с правоохранителями американского штата Колорадо начали расследование дела об угрозах в отношении судей Верховного суда штата, согласно решению которых кандидату в президенты Дональду Трампу запрещено принимать участие в местных праймериз в ходе президентских выборов 2024 года. Об этом 25 декабря сообщает сотрудница пресс-службы ФБР Викки Мигойя.

«ФБР осведомлено о ситуации и работает с местными правоохранительными органами. Мы будем расследовать любые угрозы и насильственные эпизоды со стороны тех, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от мотивации», ― приводит слова Мигойи телеканал CNN.

Вместе с тем Верховный суд Колорадо не стал комментировать сообщения об угрозах судьям, отмечают журналисты. Тем не менее один из представителей полиции штата Колорадо сообщил телеканалу, что любые угрозы в адрес судей будут расследоваться местными властями.

Также правоохранители займутся расследованием потенциальных угроз в отношении отстранивших Трампа колорадских чиновников, которые продолжают появляться в соцсетях. Известно как минимум о четырех членах Верховного суда Колорадо, в адрес которых поступали прямые угрозы от пользователей социальных сетей, форумов и имиджбордов.

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Ранее, 20 декабря, Верховный суд Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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