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Посол РФ заявил о действиях Запада в Сербии по известным «схемам и лекалам»

Посол РФ Боцан-Харченко: Запад действует в Сербии по известным схемам и лекалам
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Западные государства в Сербии действуют по известным «схемам и лекалам». Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко по итогам встреч с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

«Сербия была первой, где запущен был комплексный сценарий <…>, после этого Запад взял за основу такие варианты подрывов внутренней стабильности», — поделился он с «Известиями».

Кроме того, Боцан-Харченко отметил, что в Сербии стабильность сохраняется, она не подорвана. Ни о какой революции или народном восстании речи быть не может, добавил дипломат. Посол объяснил, что заблаговременно до выборов, по задумке Запада, начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам. По его словам, часто прозападные силы в таких действиях проигрывают.

«Их выталкивает Запад. Их не выталкивают люди. Это не является результатом широкого общественного недовольства. <…> После этого запускается сценарий оспаривания выборов и фактически силовое решение вопроса», — подчеркнул дипломат.

Протесты в Сербии на фоне парламентских выборов. Главное

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери.

Президент Сербии заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции. В результате к ответственности за участие в беспорядках было привлечено 38 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

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