Политолог назвал позицию властей Сербии неудобной для Запада

Запад не устраивает действующее сербское правительство, из-за чего активно спонсируются любые идеи переворота в стране. Об этом «Известиям» 25 декабря заявил политолог Дмитрий Солонников.

Комментируя происходящие протесты в Сербии, он объяснил, что страна из-за своего географического положения находится в полной зависимости от Европейского союза, поэтому некоторые в Белграде выступают за евроинтеграцию.

«Сербия со всех сторон закрыта Евросоюзом, и говорить об экономическом развитии можно исключительно исходя из отношений с ЕС. От Сербии специально оторвали Черногорию, чтобы у нее не было выхода к морю. <...> [Президент Сербии Александр] Вучич пытается проводить очень сложную дипломатическую политику, не отказываясь от вступления в Евросоюз, но проводя самостоятельную линию и во многом поддерживая Россию», — сказал Солонников.

Он указал, что такой курс неприемлем для Европы.

«Запад считает, что Сербия не должна самостоятельно определять свое будущее, не должна сама решать вопросы и интегрироваться вместе в евроатлантические и евразийские проекты или в новый глобальный миропорядок с многими полюсами развития. Им сказали, что они должны быть членами ЕС — они обязаны поцеловать ручку своего сеньора и делать так, как он им сказал. Если нет — будет организован государственный переворот», — подчеркнул политолог.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации и пытались сломать двери. Тогда президент республики Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет, подчеркнув, что в Сербии власть сменяется на выборах.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал, что данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии извне неопровержимы.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов.

Комментируя ситуацию в республике, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что наблюдаются попытки сил из-за границы спровоцировать беспорядки в Белграде.