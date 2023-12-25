В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии после выборов

Протесты и беспорядки, происходящие в Сербии, исключительно внутреннее дело этой страны, Россия не станет в них вмешиваться. Об этом заявил 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё, что происходит, — это исключительно внутреннее дело Сербии. У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзнической и партнерской нам Сербии», — напомнил официальный представитель Кремля.

Москва и Белград очень бережно относятся к двусторонним отношениям, добавил он.

Также Песков подчеркнул, что наблюдаются попытки сил из-за границы спровоцировать беспорядки в Белграде.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», — добавил он.

Ранее в этот день студенты в Белграде, несогласные с итогами парламентских выборов в Сербии, начали перекрывать некоторые улицы города с требованием отмены результатов. Протест продлился около часа, после чего молодые люди заявили о намерении заблокировать дороги в двух местах.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Кроме того, в Белграде на фоне протестов прошла встреча Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.