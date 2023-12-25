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Депутат ЕП призвал привлечь лидеров ЕС к ответу за мобилизацию украинцев

Депутат ЕП Уоллес призвал привлечь лидеров ЕС к ответу за мобилизацию украинцев
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Политики Евросоюза (ЕС) должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Об этом 24 декабря написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя заявление главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев по просьбе Киева.

«Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди». Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

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Накануне шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц сообщил, что возвращение Украине граждан призывного возраста будет отвечать интересам Германии. По его мнению, власти ФРГ должны переосмыслить свою политику в отношении беженцев и вернуть на Украину мужчин призывного возраста. Идею о мобилизации уехавших украинцев частично поддержали и в Германии. Депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер 22 декабря выразил мнение, что не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

Журналист Лукаш Важеха 23 декабря заявил, что Польша примет меры по проверкам украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны.

22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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