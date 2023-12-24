Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
На трассе Ростов — Волгодонск в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один получил травмы. Об этом 24 декабря сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
«По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем Kia Cerato», — указали в ведомстве.
В результате ДТП погибли оба водителя, а также по одному из пассажиров каждой машины. Пострадавшая пассажирка Kia была доставлена в больницу.
Полицейские выясняют причины ДТП.
В Сети появились кадры с места ДТП, на которых видно, как Hyundai Solaris начинает вилять, оставаясь при этом в своей полосе. Однако водитель не справляется с управлением, и машину выносит на встречную полосу, где она врезается в Kia Cerato. От удара Hyundai переворачивается на бок и съезжает на обочину.
Ранее в этот день в Кемеровской области в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла в 07:00 (03:00 мск) на 424-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе.