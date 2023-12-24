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Два человека погибли в результате ДТП с грузовиками в Кузбассе

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Фото: t.me/gumvd42
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В Кемеровской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом 24 декабря сообщило главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Авария произошла в 07:00 (03:00 мск) на 424-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Чебулинском округе.

«Водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь со стороны Мариинска, не выбрал безопасную скорость с учетом сложных дорожных условий, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Shacman с прицепом», — сообщило ведомство в Telegram.

Аварийная ситуация привела к тому, что тягач Mercedes, перевозивший экскаватор на трале, экстренно затормозил и съехал в кювет, а еще один грузовик Sitrak наехал на остановившийся на обочине Toyota Fielder, водитель которого вышел из салона.

В результате аварии скончались водители автомобилей Shacman в возрасте 49 и 41 года. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Ранее, 22 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе один человек погиб, еще два пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем. Авария произошла на 24-м км трассы Сургут – Нижневартовск.

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