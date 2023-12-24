В Санкт-Петербурге задержали двух подростков после нападения на дворников
Полиция задержала двух подростков, которые подозреваются в пяти нападениях на дворников. Об этом 24 декабря сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.
«Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин. Кроме одной женщины, остальные потерпевшие — граждане государств ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.
Розыск подозреваемых начался после того, как были выявлены видеоролики с нападениями на граждан. По данным фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее, 16 октября, региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей Санкт-Петербурга. Отмечалось, что 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Тогда же по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.
17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Позднее, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане, откуда по запросу РФ он был экстрадирован. В его отношении возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.