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Глава МОК призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом ОИ

Глава МОК: невыполнение требований Украины не означает поддержку конфликта
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Фото: Global Look Press/AFLO/Tadashi Miyamoto
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На Украине не должны наказывать спортсменов бойкотом Олимпийских игр в Париже из-за военного конфликта. Об этом 23 декабря заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он, высказываясь о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, отметил, что не выполнять все требования Украины не значит поддерживать боевые действия. По его словам, МОК с самого начала на стороне украинских спортсменов.

«Так почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за военного конфликта и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» — задался вопросом Бах, которого цитирует немецкая газета Die Zeit.

Он указал, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов не удовлетворило в полной мере ни одну из сторон конфликта. В связи с этим можно сказать, что МОК нашел сбалансированное решение, золотую середину.

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Ранее, 9 декабря, депутат Верховной рады Жан Беленюк заявил, что бойкот Украиной Олимпийских игр 2024 года по причине участия в них атлетов из России и Белоруссии не имеет практического смысла. Так спортсмены лишь потеряют возможность одерживать победы для страны и возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о ситуации на Украине, подчеркнул он.

При этом о возможном бойкоте Олимпиады в Париже заявили власти Латвии 12 декабря. Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что Киев и Рига могут принять данное решение, однако оно должно приниматься правительствами и спортивным сообществом каждой страны в отдельности. По его словам, гипотетический бойкот также должен быть скоординирован со «странами-единомышленниками»

8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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