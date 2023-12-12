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Президент Латвии допустил бойкот Олимпийских игр из-за допуска к ним россиян

Президент Латвии считает возможным бойкот Олимпиады-2024 из-за допуска россиян
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Латвия и Украина могут принять решение о бойкоте летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить участие в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 12 декабря заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью LRT.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень трудно увидеть, как там соревнуются украинские или латвийские спортсмены», — сказал он.

При этом подобное решение должно приниматься правительствами и спортивным сообществом каждой страны в отдельности, считает Ринкевичс. По его словам, гипотетический бойкот также должен быть скоординирован со «странами-единомышленниками», которые не устраивает решение МОК.

Накануне глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил в эфире телеканала «Рада», что страна решила пока что не отказываться от участия в предстоящих Играх. Он назвал потерю подобной площадки для донесения украинской позиции нецелесообразной.

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Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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