Минск назвал дискриминационными ограничения по участию своих атлетов в ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал дискриминационными решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 8 декабря о допуске белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

«Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах, — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — говорится в публикации.

Помимо этого, в материале добавили, что не все международные федерации руководствуются решениями и рекомендациями МОК — например, Международная ассоциация легкоатлетических федераций даже не пытается скрыть дискриминационную и политизированную позицию в отношении к спортсменам из Белоруссии.

«В этой связи ожидаем четкие разъяснения «дискриминационных» условий доступа к участию в оставшихся квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже не только со стороны МОК, но и международных федераций как основных организаторов соревнований в своих видах спорта», — указали в НОК.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь человек являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Позднее, 28 марта 2023 года, исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.