На Украине назвали неэффективным бойкот Олимпиады из-за спортсменов из РФ

Бойкот Украиной Олимпийских игр 2024 года по причине участия в них спортсменов из России и Белоруссии не имеет практического смысла, заявил 9 декабря депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Украина уже пыталась бойкотировать соревнования, где россияне были представлены в нейтральном статусе, напомнил он.

«Опыт бойкота, по моему мнению, показал нам его неэффективность. Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что еще более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру [о ситуации на Украине], предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент», — приводит слова политика украинское издание «Страна.ua».

Беленюк также отметил, что у Киева не получилось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые были бы готовы присоединиться к подобному бойкоту.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Кроме того, бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «Известиями» назвал участие российских спортсменов в Играх 2024 года в нейтральном статусе незаконным и унизительным. Он подчеркнул, что решение МОК неприемлемо с учетом того вклада, который российские спортсмены и Россия в целом внесли в развитие международного спорта. При этом экс-министр призвал дождаться разъяснения деталей по условиям допуска.

В свою очередь, глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение об участии в летней Олимпиаде 2024 года после допуска российских спортсменов страна примет позже, после консультаций властей и спортивного сообщества.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.