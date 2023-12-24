Несколько человек ранены в результате стрельбы в ТЦ в штате Флорида
Несколько человек были ранены в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Окала в штате Флорида. Об этом 23 декабря сообщила городская полиция.
«Есть несколько раненых. Подозреваемый, предположительно, скрылся. В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра», — говорится в сообщении, опубликованном на странице местных правоохранительных органов в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По данным издания WCJB, в результате стрельбы пострадали минимум два человека, один из них получил ранения в голову.
До этого полиция сообщала, что реагирует на ситуацию со стрельбой, которую устроили в торговом центре Paddock Mall. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства произошедшего и просят людей избегать пребывания в этом районе.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США). Два человека были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался по дороге в больницу. Остальные трое получили легкие травмы.
До этого, 7 декабря, сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате происшествия погибло не менее трех человек.