Три человека погибли в результате стрельбы в университете Лас-Вегаса

В результате стрельбы в Невадском университете Лас-Вегаса погибли не менее трех человек. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети X (бывш.Twitter).

«По информации следователей на месте происшествия, трое погибли, еще один потерпевший находится в критическом состоянии в местной больнице», — отмечается в заявлении.

Кроме того, полиция обнаружила тело подозреваемого, причина смерти не раскрывается.

Полиция также заявила, что сейчас угроза на территории Невадского университета отсутствует.

В тот же день сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе. Местная полиция просила граждан не приближаться к месту происшествия из-за проведения расследования.