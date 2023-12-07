Три человека пострадали в Лас-Вегасе при стрельбе в университете

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Угрозы больше нет. Подозреваемый скончался», — говорится в сообщении.

На текущий момент информации о причине смерти подозреваемого нет. О состоянии пострадавших не сообщается.

Местная полиция просит граждан не приближаться к месту происшествия, так как ведется расследование.

В октябре сообщалось, что минимум пять человек пострадали во время стрельбы неподалеку от Университета Моргана в Балтиморе (американский штат Мэриленд). Тогда трое стрелков открыли огонь по толпе и ранили пять человек. Ни один из них не получил серьезных травм.