Пять человек пострадали в результате стрельбы в университете в Балтиморе
Минимум пять человек пострадали во время стрельбы неподалеку от Университета Моргана в Балтиморе (американский штат Мэриленд). Об этом во вторник, 3 октября, сообщает The Baltimore Banner.
Стрелявшие остаются на свободе. Полиция предложила всем укрыться в безопасных местах кампуса.
Член совета Райан Дорси сообщил, что пострадавших минимум пять. По его словам, представители полиции полагают, что трое стрелков открыли огонь по толпе и ранили пять человек. Ни один из них не получил серьезных травм.
В настоящее время продолжается расследование инцидента.
Ранее, 24 сентября, четыре подростка и мужчина пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Инцидент произошел в городе Чесапик в жилом районе.