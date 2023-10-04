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Пять человек пострадали в результате стрельбы в университете в Балтиморе

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Фото: REUTERS/Baltimore Police
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Минимум пять человек пострадали во время стрельбы неподалеку от Университета Моргана в Балтиморе (американский штат Мэриленд). Об этом во вторник, 3 октября, сообщает The Baltimore Banner.

Стрелявшие остаются на свободе. Полиция предложила всем укрыться в безопасных местах кампуса.

Член совета Райан Дорси сообщил, что пострадавших минимум пять. По его словам, представители полиции полагают, что трое стрелков открыли огонь по толпе и ранили пять человек. Ни один из них не получил серьезных травм.

В настоящее время продолжается расследование инцидента.

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Ранее, 24 сентября, четыре подростка и мужчина пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Инцидент произошел в городе Чесапик в жилом районе.

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