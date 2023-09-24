Четыре подростка и мужчина пострадали при стрельбе в США
Четыре подростка и мужчина пострадали при стрельбе в американском штате Виргиния, полиция проводит расследование, сообщил 24 сентября телеканал ABC.
Инцидент произошел в городе Чесапик в жилом районе. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
Полиция предложила вознаграждение за любую информацию, которая приведет к задержанию подозреваемых и расследованию обстоятельств произошедшего.
Ранее, 15 июля, в результате стрельбы в американском городе Хэмптон в штате Джорджия погибли не менее четырех человек. О причинах стрельбы не сообщалось, полиция вела расследование.