Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии

В результате стрельбы в американском городе Хэмптон в штате Джорджия погибло не менее четырех человек. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

«Я могу подтвердить, что четыре человека погибли», — заявила агентству по телефону пресс-секретарь правительства округа Мелисса Робинсон. Она уточнила, что подозреваемый все еще находится на свободе.

По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата. Причины стрельбы пока не установлены.

Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии.