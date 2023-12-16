В Лос-Анджелесе при стрельбе в ТЦ один человек погиб и четверо пострадали
Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США). Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает телеканал NBC.
Полицейские были отправлены на место происшествия, расположенное возле торгового центра Willowbrook на углу бульвара Эль-Сегундо и улицы Сан-Педро. Два человека были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался по дороге в больницу, добавил CBS. Остальные трое получили легкие травмы.
Обстоятельства, приведшие к инциденту, на данный момент неизвестны.
Ранее, 7 декабря, сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате происшествия погибли не менее трех человек.