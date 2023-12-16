Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

В Лос-Анджелесе при стрельбе в ТЦ один человек погиб и четверо пострадали

0
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jacek Boczarski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США). Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает телеканал NBC.

Полицейские были отправлены на место происшествия, расположенное возле торгового центра Willowbrook на углу бульвара Эль-Сегундо и улицы Сан-Педро. Два человека были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался по дороге в больницу, добавил CBS. Остальные трое получили легкие травмы.

Обстоятельства, приведшие к инциденту, на данный момент неизвестны.

Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство
И почему поддержка строгих норм постепенно снижается

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате происшествия погибли не менее трех человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023