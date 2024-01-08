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Китаист указал на тенденцию укрепления отношений России и КНР в 2024 году

Китаист Ломанов: партнерство РФ и КНР успешно противостоит давлению Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Взаимодействие России и Китая нацелено на совмещение приоритетов экономического развития с защитой от возрастающего западного давления и эта тенденция продолжит свое развитие в 2024 году. Как отметил в беседе с «Известиями» китаист, руководитель центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, это взаимодействие и устойчивость отношений двух стран способствует появлению в мире новых центров силы.

«Российско-китайское взаимодействие позволяет двум странам прежде всего защитить свои интересы, ослабить негативные военно-политические, экономические последствия возрастающего западного давления. Российско-китайское взаимодействие делает положение и России, и Китая более стабильным политически. Оно помогает им укреплять собственную безопасность и, что немаловажно, развиваться в своей экономике», — сказал Ломанов.

По его словам, на сегодняшний день обе страны заняты тем, что пытаются совместить приоритеты экономического развития с защитой национальной безопасности, что фактически разрушает давление Запада.

Китаист добавил, что сегодня, учитывая важность данной задачи, Москва и Пекин двигаются вперед по пути развития модернизации новых технологий инфраструктурного развития с учетом фактора национальной безопасности и делают это с успехом.

«Тот факт, что две страны не позволяют Западу нарушить свое экономическое развитие, спровоцировать социальную межэтническую рознь, — сама по себе эта устойчивость, способность противостоять давлению и является первым шагом к тому, чтобы в мире появились новые центры силы», — подчеркнул Ломанов.

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В конце декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Пекине заявлял, что взаимодействие Москвы и Пекина является стратегическим выбором, который основан на фундаментальных интересах России и Китая. Он также подчеркнул, что Россия и Китай должны использовать преимущества политического взаимодоверия, которое сложилось между двумя государствами.

В совместном заявлении России и КНР по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в декабре 2023 года в Пекине отмечалось, что страны и дальше намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Президент России Владимир Путин также не раз заявлял, что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином, так как и РФ, и Китай думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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