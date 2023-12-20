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Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран

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Фото: Global Look Press/XinHua/Yao Dawei
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Взаимодействие Москвы и Пекина является стратегическим выбором, который основан на фундаментальных интересах России и Китая. Об этом 20 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

«Поддержание и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор обеих стран, основанный на фундаментальных интересах наших народов. Китай поддерживает российский народ на выбранном им пути развития», — отметил китайский лидер.

Он также выразил мнение, что Россия и Китай должны использовать преимущества политического взаимодоверия, которое сложилось между двумя государствами.

«Мы должны в полной мере использовать преимущества взаимодополняемости экономик, взаимосвязанности инфраструктуры и стремления народов к общению», — указал Си Цзиньпин.

В связи с этим следует «постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в экономике и торговле, энергетике, а также совместно поддерживать безопасность и стабильность производственных цепочек и поставок», подчеркнул он.

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Ранее в этот день на встрече с Мишустиным Си Цзиньпин отметил, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе, что способствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

До этого, 19 декабря, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всём мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее. Он также указал, что главы КНР и РФ нацелены на дальнейшее поддержание диалога «в различных форматах», а весь 2024 год будет «очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений».

8 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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