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Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом 18 декабря сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что у трапа Мишустина встретили замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.

В Пекине 19 декабря должна пройти 28-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Отмечается, что помимо переговоров в широком составе Мишустин также проведет отдельную беседу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Также российский премьер в ходе визита в Китай встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Ранее в этот день в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. По его словам, за 11 месяцев 2023 года торговый оборот обеих стран уже превысил $201 млрд.

15 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном рассказал, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27%. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется диктату извне. Он также отметил, что Пекин собирается расширять сотрудничество с Москвой по всем направлениям и укреплять отношения стратегического партнерства.

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