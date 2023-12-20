Си Цзиньпин назвал крепким фундамент взаимодействия России и Китая

Российско-китайские отношения держатся на крепкой основе, что способствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Об этом в среду, 20 декабря, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

«У нас в настоящее время заложен прочный фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам», — сообщил он.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что в 2024 году будет 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По его словам, государства должны увеличить позитивные аспекты в политических взаимоотношениях высокого уровня и двигаться вперед сообща.

Российская делегация во главе с Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

19 декабря посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее. Он также указал, что главы КНР и РФ нацелены на дальнейшее поддержание диалога «в различных форматах», а весь 2024 год будет «очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений».

8 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. По его словам, за 11 месяцев 2023 года торговый оборот обеих стран уже превысил $201 млрд.

15 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном рассказал, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27%. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется диктату извне. Он также отметил, что Пекин собирается расширять сотрудничество с Москвой по всем направлениям и укреплять отношения стратегического партнерства.